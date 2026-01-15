Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതുള്ളൽകാർക്ക് ഗ്രീൻ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 2:56 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 2:56 PM IST

    തുള്ളൽകാർക്ക് ഗ്രീൻ റൂമില്ല, കലിതുള്ളി രക്ഷിതാവ്; മ​ര​ത്ത​ണ​ലിൽ അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി വിദ്യാർഥികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    തുള്ളൽകാർക്ക് ഗ്രീൻ റൂമില്ല, കലിതുള്ളി രക്ഷിതാവ്; മ​ര​ത്ത​ണ​ലിൽ അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി വിദ്യാർഥികൾ
    cancel
    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: ഗ്രീ​ൻ റൂം ​ഒ​രു​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ ചൊ​ല്ലി ഓ​ട്ട​ൻ തു​ള്ള​ൽ വേ​ദി​ക്ക് സ​മീ​പം വാ​ക്കു ത​ർ​ക്കം. എ​ട്ടാം വേ​ദി​യാ​യ സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി ഹാ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ എ​ച്ച്.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗം പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗം ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ് അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങാ​ൻ ഗ്രീ​ൻ റൂം ​ഇ​ല്ലാ​തെ വ​ല​ഞ്ഞ​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​റി​യി​ച്ച​താ​ണ് വാ​ക് ത​ർ​ക്ക​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ് രം​ഗം ശാ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള മു​പ്പ​തി​ലേ​റെ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി മു​റ്റ​ത്തെ ഉ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ലെ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ണ​ലി​ലി​രു​ന്നാ​ണ് അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​തേ വ​ള​പ്പി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ള്ള പൊ​തു​വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ചാ​ക്യാ​ർ​കൂ​ത്ത് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​ക്ക് സ​മീ​പം ത​ന്നെ ഗ്രീ​ൻ റൂം ​ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ThullalSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - Kerala school kalolsavam: No green room for thullal
    Similar News
    Next Story
    X