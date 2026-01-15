Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    സര്‍വം അസിന്‍ മയം

    azin vellila
    Listen to this Article

    തൃശൂര്‍: ഒന്നാം വേദിക്കരികില്‍ ഒരു ഒപ്പന കുട്ടി. കണ്ടവരെല്ലാം ഓടി വന്ന് സെല്‍ഫി എടുക്കുന്നു. പരിചയപ്പെടാന്‍ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഏവര്‍ക്കും സുപരിചിതയാണ് അസിന്‍ വെള്ളില. കലോത്സവ വേദികളിലെയും 'സെലിബ്രിറ്റി'.

    മത്സരിച്ച മൂന്ന് ഇനങ്ങളിലും എ ഗ്രേഡ്. ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം മാപ്പിളപ്പാട്ട്, ഉര്‍ദു ഗസല്‍, ഒപ്പന മത്സരങ്ങളിലാണ് എ ഗ്രേഡ് തിളക്കം. മലപ്പുറം പോരിശ പാടിയ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കലോത്സവ വേദിയില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടി. ഹംസ നരോക്കാവ് രചിച്ച ഗാനത്തിന് ഹനീഫ മുടിക്കോടാണ് സംഗീതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

    ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് അസിന്‍ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിനെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണയും മത്സരിച്ചവയെല്ലാം എ ഗ്രേഡ് തന്നെ. അന്ന് ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പാടിയ മാപ്പിളപ്പാട്ട് വൈറലായിരുന്നു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ടി.എസ്.എസ് വടക്കാങ്ങര സ്‌കൂളിലെ ഒമ്പതാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണ്. സി.ഐ.എ സമരത്തിലടക്കം അസിന്‍ പാടിയ പാട്ട് മലയാളികള്‍ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. നിരവധി ആല്‍ബങ്ങളിലൂ​ടെയും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം റീലുകളിലൂടെയും

    Girl in a jacket

