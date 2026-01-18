Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 12:59 PM IST

    ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​യും സ​ഭ​യും മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ചർച്ചയാക്കി ‘കു​രി​ശ്’ നാടകം

    ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​യും സ​ഭ​യും മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ചർച്ചയാക്കി 'കു​രി​ശ്' നാടകം
    തൃ​ശൂ​ർ: ഉ​ണ്ണാ​നും ഉ​ടു​ക്കാ​നും ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ഹ​ജീ​വി​സ്നേ​ഹം, മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​വു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ് 'കു​രി​ശ്'. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ക്ക​ല്ലൂ​ർ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​ണ് ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗം നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ കു​രി​ശ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. വി​നോ​യ് തോ​മ​സി​ന്‍റെ 'വി​ശു​ദ്ധ മ​ഗ്ദ​ല​ന മ​റി​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ള്ളി' എ​ന്ന ക​ഥ​യു​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്രാ​വി​ഷ്കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​നാ​ട​കം.

    അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ കു​ഞ്ഞാ​മി​ന​ക്ക് അ​ഭ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​യും അ​തി​നെ​തി​രെ തി​രി​യു​ന്ന സ​ഭ​യു​മാ​ണ് ഇ​തി​വൃ​ത്തം. മ​നോ​ജ് നാ​രാ​യ​ണ​നാ​ണ് സം​വി​ധാ​നം.

    ര​ച​ന വി​നീ​ഷ് പാ​ല​യാ​ടും. എ​ൽ.​എ​സ്. സു​മ​ന, അ​ശ്വി​നി, ഗൗ​തം ആ​ദി​ത്യ​ൻ, ഗൗ​രി പാ​ർ​വ​തി, വൈ​ഷ്ണ​വി, ആ​ർ.​പി. ഘ​ന​ശ്യാം, സ​ഹ​ജ് വി​നോ​ദ്, ശ്രി​യ ല​ക്ഷ്മി, വേ​ദി​ക, വേ​ദ രാ​ജീ​വ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് നാ​ട​ക സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. പ​ത്താം ത​വ​ണ​യാ​ണ് സ്കൂ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:dramareligious conversionkerala school kalolsavamSchool Kalolsavam 2026
