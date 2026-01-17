Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവൃ​ക്ക​രോ​ഗമേ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 11:37 AM IST

    വൃ​ക്ക​രോ​ഗമേ ത​ള​ർ​ത്തരുതേ... അ​ക്ഷ​യ് രാ​ജിന് ഇനി ത​ള​രാ​ൻ വയ്യ...

    text_fields
    bookmark_border
    വൃ​ക്ക​രോ​ഗമേ ത​ള​ർ​ത്തരുതേ... അ​ക്ഷ​യ് രാ​ജിന് ഇനി ത​ള​രാ​ൻ വയ്യ...
    cancel
    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: ഓ​രോ ത​വ​ണ സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ൽ ക​യ​റു​മ്പോ​ഴും അ​ക്ഷ​യ് രാ​ജ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​മ​ല്ല, ന​ന്നാ​യി ക​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നു മാ​ത്രം. വൃ​ക്ക​രോ​ഗം ത​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ശ​രീ​രം എ​പ്പോ​ൾ പ​ണി​മു​ട​ക്കു​മെ​ന്ന​റി​യി​ല്ല. ഇത്തവണ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗം ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ത​നാ​ട്യ​ത്തി​ലും കേ​ര​ള​ന​ട​ന​ത്തി​ലും എ ​ഗ്രേ​ഡു​ണ്ട്. ഇന്ന് കു​ച്ചി​പ്പു​ടി​യി​ലും മ​ത്സ​ര​മു​ണ്ട്.

    2023ലെ ​സം​സ്ഥാ​ന ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​നൃ​ത്തം ചെ​യ്യാ​നി​രു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ത​ല​യി​ൽ ര​ക്തം ക​ട്ട​പി​ടി​ച്ച് ഐ.​സി.​യു​വി​ലാ​യ​ത്. നീ​ര് വ​ന്നു​വീ​ർ​ത്ത ശ​രീ​ര​വു​മാ​യാ​ണ് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ക​ളി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​വും ശാ​രീ​രി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും എ ​ഗ്രേ​ഡ് കൈ​വി​ട്ടി​ല്ല. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട കെ.​ആ​ർ.​കെ.​പി.​എം വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ പ്ല​സ്ടു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് അ​ക്ഷ​യ്.

    പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മൂ​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ൽ​ബു​മി​ൻ എ​ന്ന പ്രോ​ട്ടീ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​വു​ന്ന രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച​ത്. സ്റ്റി​റോ​യ്ഡ് ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശ​രീ​രം നീ​ര് വെ​ച്ചു വീ​ർ​ത്തു. ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സം വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ശ​രീ​രം ഇ​ള​കി ക​ളി​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. ഉ​യ​ർ​ന്ന ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ​വു​മു​ണ്ട്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​സ്.​ഐ.​ടി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് ചി​കി​ത്സ.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഉ​പ​ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ അ​മ്മ സി​ന്ധു​വി​ന് പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ച്ച് ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ത​ള​ർ​ന്നു​പോ​യി​രു​ന്നു. ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ രാ​ജു​വും സി​ന്ധു​വും ഏ​റെ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് അ​ക്ഷ​യി​നെ​യും ചേ​ട്ട​ൻ പൃ​ഥ്വി​രാ​ജി​നെ​യും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ക്ഷ​യ് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. ആ​റു​വ​യ​സ്സു​മു​ത​ൽ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം രേ​ഖ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നു കീ​ഴി​ൽ നൃ​ത്തം അ​ഭ്യ​സി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:school kalolsavamSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - kerala school kalolsavam 2026 akshay raj
    Similar News
    Next Story
    X