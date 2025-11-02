Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 7:13 AM IST

    കേരള സവാരി വീണ്ടും; ഫ്ലാഗ് ഓഫ്‌ നാലിന്

    കേരള സവാരി വീണ്ടും; ഫ്ലാഗ് ഓഫ്‌ നാലിന്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഒ​രി​ക്ക​ൽ വ​ഴി​യി​ലാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഓ​ട്ടോ, ടാ​ക്‌​സി സ​ർ​വി​സാ​യ ‘കേ​ര​ള സ​വാ​രി’ വീ​ണ്ടും നി​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്‌. ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് വൈ​കി​ട്ട്‌ മൂ​ന്നി​ന്‌ പ​ദ്ധ​തി മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ഫ്ലാ​ഗ്‌ ഓ​ഫ്‌ ചെ​യ്യും. 2022 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ഓ​ണ​സ​മ്മാ​ന​മാ​യി മോ​ട്ടോ​ര്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ര്‍ഡ് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്‌.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഓ​ട്ടോ, ടാ​ക്‌​സി പ​ദ്ധ​തി എ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി പാ​തി വ​ഴി​യി​ൽ നി​ല​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്ര​യ​ൽ റ​ൺ ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫി​ന് ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. സ​ബ്സ്ക്രി​പ്ഷ​ൻ രീ​തി​യി​ലാ​കും കേ​ര​ള സ​വാ​രി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​വും സേ​വ​നം.

    TAGS:taxi serviceFlag offKerala SavariKerala
    News Summary - kerala savari flag off
