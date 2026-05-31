    31 May 2026 7:00 AM IST
    31 May 2026 7:00 AM IST

    കേരളം ഇനി 59,300 ‘ബ്ലോക്കുകളി’ൽ; ഭവന സെൻസസിന് അതിരുകൾ തിരിച്ചു

    64,500 പേ​രെ​യാ​ണ്​ സെ​ൻ​സ​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്​
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഭ​വ​ന സെ​ൻ​സ​സി​ന് സെ​ൽ​ഫ്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങാ​നി​രി​ക്കെ, സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ളാ​യ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ (ഹൗ​സ് ലി​സ്റ്റി​ങ് ബ്ലോ​ക്ക്-​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​ബി) സ​ജ്ജ​മാ​യി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ​യു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളെ 59,300 ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ്​ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ക. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ 200 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഓ​രോ ബ്ലോ​ക്കി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ജ​ന​സം​ഖ്യ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ ഒ​രു ബ്ലോ​ക്കി​ൽ 800 പേ​രു​ണ്ടാ​കും. വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​നും ഒ​രു വീ​ടു​പോ​ലും വി​ട്ടു​പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​മാ​ണ്​ വ​ലി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റി​യ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളാ​യി തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ​ത​ന്നെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളു​ണ്ടാ​കാം.അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​രു ബ്ലോ​ക്ക്​ ര​ണ്ടു​ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി ചി​ത​റാ​ത്ത വി​ധം അ​താ​ത് ​വാ​ർ​ഡി​ൽ​ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​​ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം. ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം വാ​ർ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ചെ​റി​യ ഭാ​ഗം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​രു ബ്ലോ​ക്കാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ, താ​ലൂ​ക്ക്​ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ, ജി​ല്ല അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളെ​ല്ലാം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. പു​ഴ​ക​ൾ, വ​ലി​യ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മ​റി​ക​ട​ക്കും വി​ധ​വും ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ലി​പ്പം കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഓ​രോ ബ്ലോ​ക്കി​നും ഒ​രു എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​ക്ക്​ വീ​തം ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം. ആ​റ്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റു​മു​ണ്ടാ​കും. സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മ​ട​ക്കം 64,500 പേ​രെ​യാ​ണ്​ സെ​ൻ​സ​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​ൽ 55,000 പേ​ർ എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​ണ്. 9,500 പേ​ർ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രും. ഭ​വ​ന സെ​ൻ​സി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന്​ ഭ​വ​ന സെ​ൻ​സ​സ്​ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സം അ​താ​ത്​ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ ലേ ​ഔ​ട്ട്​ മാ​പ്പ്​ ത​യാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചി​ല​പ്പോ​ൾ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​ശ്ച​യി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രാം.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സം​ഖ്യ 200 ആ​ണെ​ങ്കി​ലും ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യ​നു​സ​രി​ച്ച്​ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 250-260 വ​രെ വ​ർ​ധി​ക്കാം. അ​തി​ന്​ മു​ക​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചാ​ൽ ബ്ലോ​ക്ക്​ മു​റി​ക്കു​ക​യും അ​വ റി​സ​ർ​വ്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ലേ ​ഔ​ട്ട്​ മാ​പ്പ്​ എ​ന്നാ​ൽ

    സെ​ൻ​സ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്​ ലേ ​ഔ​ട്ട് മാ​പ്പ്. ഒ​രു സെ​ൻ​സ​സ് ബ്ലോ​ക്കി​ലെ വീ​ടു​ക​ളെ​യും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യി തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ സ്വ​ന്തം കൈ​പ്പ​ട​യി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​ദേ​ശ ഭൂ​പ​ട​മാ​ണി​ത്. വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന് പോ​കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് ഓ​രോ വീ​ടും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും ഒ​രു വീ​ടു​പോ​ലും വി​ട്ടു​പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​സ്കെ​ച്ച് ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സെ​ൻ​സ​സ് ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ അ​തി​രു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി മാ​പ്പി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തും. വ​ഴി തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളോ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളോ ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    പ​രി​ശീ​ല​നം മൂ​ന്നു ദി​വ​സം

    എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നു ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ക. 50 പേ​ർ വീ​ത​മു​ള്ള ബാ​ച്ചു​ക​ളാ​യാ​ണ്​ പ​രി​ശീ​ല​നം. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. പ്രൈ​മ​റി, ഹൈ​സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ ​ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ ചു​മ​ത​ല.

    പ്രാ​ഥ​മി​ക-​ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​നി​ത അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​തി​നാ​ൽ എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം സ്ത്രീ​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും. നേ​ര​ത്തെ മാ​സ്റ്റ​ർ ട്രെ​യി​ന​ർ​മാ​ർ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ 1,120 ഫീ​ൽ​ഡ് ട്രെ​യി​ന​ർ​മാ​രാ​ണ് ഇ​നി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക.

    സെ​ൽ​ഫ്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ജൂ​ൺ 16 മു​ത​ൽ

    ര​ണ്ടു​ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​ൻ​സി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മാ​യ ഭ​വ​ന സെ​ൻ​സ​സ്​ ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ 30 വ​രെ​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി സ്വ​ന്ത​മാ​യി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സെ​ൽ​ഫ്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ജൂ​ൺ 16 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ന​ട​ക്കും.

    വീ​ട്ടു​ന​മ്പ​റും മു​റി​ക​ളും മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യും ശു​ചി​മു​റി​യും ഗ്യാ​സ് ക​ണ​ക്ഷ​നും മു​ത​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റും വാ​ഹ​ന​വും ക​ഴി​ക്കാ​നു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ധാ​ന്യ​വും വ​രെ 33 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് മ​റു​പ​ടി പൂ​രി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ സ​ബ്മി​റ്റ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സെ​ൽ​ഫ് എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഐ.​ഡി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം.

    ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 30 വ​രെ​യാ​ണ് എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ വീ​ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ക. പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് ന​ൽ​കാം. പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​ർ സെ​ൽ​ഫ് എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഐ.​ഡി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണം.

    TAGS:censuskeralamhousingEnumeration
    News Summary - Kerala Ready for Housing Census with 59,300 Blocks
