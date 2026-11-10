അവസര സമത്വ സൂചിക: കേരളം നാലാമത്

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അവസര സമത്വ സൂചിക: കേരളം നാലാമത്text_fields
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News Summary - kerala ranks fourth in Equal Opportunity Index
ന്യൂഡൽഹി: ജനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വികസനാവസരങ്ങളും പരിഗണിച്ചുള്ള അവസര സമത്വ സൂചികയിൽ കേരളം നാലാമത്. സെന്റർ ഫോർ ന്യൂ ഇക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡീസ് തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള സൂചികയിൽ 0.68 സ്കോറുമായി ഗോവ ഒന്നാമതും 0.66 സ്കോറുള്ള ആന്ധ്ര രണ്ടാമതുമാണ്. സിക്കിം ആണ് മൂന്നാമത്. കേരളത്തിനു പിറകിൽ തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന എന്നിവയാണ് അഞ്ചും ആറും സ്ഥാനങ്ങളിൽ.
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് പുറമെ കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, പാർപ്പിട സൗകര്യം, പുനരുപയോഗ ഊർജം, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, പെൻഷൻ, നിയമസേവനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് സൂചിക തയാറാക്കുന്നത്.
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