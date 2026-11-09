എഥനോൾ അളവ് കൂട്ടാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കം ആശങ്കാജനകം; മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

എഥനോൾ അളവ് കൂട്ടാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കം ആശങ്കാജനകം; മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: പെട്രോളിൽ എഥനോളിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്. എഥനോൾ ഉൽപാദനത്തിനായി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ബഫർ സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കരുതൽശേഖരം എഥനോൾ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മതിയായ സംവിധാനങ്ങളാണ് കേന്ദ്രം ഒരുക്കേണ്ടതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഭക്ഷ്യഭദ്രതക്ക് വിഘാതമാകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കേന്ദ്രം കൈക്കൊള്ളരുതെന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പെട്രോളിലെ എഥനോളിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണത്തിനു പിന്നാലെയാണ് അനൂപ് ജേക്കബിന്റെ പരാമർശം.
അതേസമയം, കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പെട്രോൾ പരിശോധനയിൽ സർക്കാറിന് മുൻവിധിയില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പരിശോധനയുടെ ഫലം പുറത്തുവന്നശേഷം മാത്രമേ തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കൂ. നിശ്ചിത പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എഥനോൾ പെട്രോളിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും. എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നതെന്നും വിഷയത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പെട്രോളിലെ എഥനോൾ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള പരിശോധന ഒറ്റത്തവണയായി അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. കൂടുതൽ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് തുടർപരിശോധനകൾ നടത്താനും നിർദേശമുണ്ട്. പരിശോധനയിൽ ഓയിൽ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കും. സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പെസോ അംഗീകൃത കുപ്പികളും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കർണാടകയിൽ വിൽക്കുന്ന പെട്രോളിൽ 26 മുതൽ 31 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന കേരള സർക്കാറിന്റെ കണ്ടെത്തലിനു പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നത്. നാല് ജില്ലകളിലെ അഞ്ച് പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽനിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ കമീഷനാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചശേഷം എഥനോളിന്റെ അളവ് സംബന്ധിച്ച തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് സർക്കാറിന്റെ തീരുമാനം.