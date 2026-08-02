മഴക്കെടുതി; 209 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 5792 പേർ, സ്ഥിരീകരിച്ചത് എട്ട് മരണം

മഴക്കെടുതി; 209 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 5792 പേർ, സ്ഥിരീകരിച്ചത് എട്ട് മരണംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതി സംബന്ധിച്ച് റവന്യു മന്ത്രിയുമായും ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാരുമായും ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായും ആശയവിനിമയം തുടരുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മഴ കുറഞ്ഞത് ആശ്വാസകരമാണ്. വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പങ്കാളികളാകണമെന്നും സര്ക്കാരിന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയുമുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് എട്ട് മരണമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എട്ടു പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. 13 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. 209 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 5792 പേരെ മാറ്റി പാര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 27 വീടുകള് പൂര്ണമായും 196 വീടുകള് ഭാഗീകമായും തകര്ന്നു. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്കും വീടും ജീവനോപാദികളും നഷ്ടപ്പെട്ടവര്ക്കും സര്ക്കാര് സഹായം ഉറപ്പാക്കും.
മലയോര മേഖലകളില് ജാഗ്രത തുടരണം. മഴയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനപ്രതിനിധികളും സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകരും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. ഏതാവശ്യത്തിനും സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
അതേ സമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരവും കൊല്ലവും ഒഴികെയുള്ള 12 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ കനക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്. തീരദേശത്തും മലയോര മേഖലയിലുമുള്ളവർ കർശന കരുതൽ എടുക്കണം. നാളെയോടെ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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