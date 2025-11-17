Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Nov 2025 7:41 AM IST
    date_range 17 Nov 2025 7:41 AM IST

    മഴ: ആറ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ​​യെല്ലോ അലർട്ട്​

    തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ തിങ്കളാഴ്​ച കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്​ ​​യെല്ലോ അലർട്ട്​ പ്രഖ്യപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്​ കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്​.

    പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയും കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ബുധനാഴ്​ചയും പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്​ ജില്ലകളിൽ വ്യാഴാഴ്ചയും യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്​.

    24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്​.

