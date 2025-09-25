Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 8:18 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 8:18 AM IST

    മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ കേരള-പഞ്ചാബ് സാങ്കേതിക സഹകരണം ശക്തമാക്കും

    കേ​ര​ള-​പ​ഞ്ചാ​ബ് മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ കേരള-പഞ്ചാബ് സാങ്കേതിക സഹകരണം ശക്തമാക്കും
    ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്ത് കേ​ര​ള-​പ​ഞ്ചാ​ബ് സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ മ​ന്ത്രി ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി. മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്തെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി കേ​ര​ള-​പ​ഞ്ചാ​ബ് മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗം പ​ഞ്ചാ​ബി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പ​ഞ്ചാ​ബ് മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ കാ​ർ​ഷി​ക ഡെ​യ​റി, ഫി​ഷ​റീ​സ് മ​ന്ത്രി ഗു​ർ​മീ​ത് സി​ങ് ഖു​ഡി​യാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സം​ഘം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​ബി​ൽ യോ​​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ഗാ​ഢ ശീ​തി​ക​രി​ച്ച ബീ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം-​വി​ത​ര​ണം, ഉ​യ​ർ​ന്ന ജ​നി​ത​ക മൂ​ല്യ​മു​ള്ള പ​ശു​ക്ക​ളു​ടെ​യും കാ​ള​ക​ളു​ടെ​യും വി​നി​മ​യം, ജ​നി​ത​ക തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും, മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​വും, ഭ്രൂ​ണ​മാ​റ്റ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ​ഠ​നം, കൃ​ത്രി​മ ബീ​ജ സ​ങ്ക​ല​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ, എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    പ​ശു​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ വ​രു​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ലി​ന്റെ​യും മാം​സ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ആ​ടു വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    News Summary - Kerala-Punjab to strengthen technical cooperation in the field of animal husbandry
