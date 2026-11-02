നാളെ മുതൽ നടത്താനിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു; തീരുമാനം ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ

നാളെ മുതൽ നടത്താനിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു; തീരുമാനം ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: നാളെ മുതൽ നടത്താനിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചതായി ബസ് ഉടമകൾ അറിയിച്ചു. ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായത്. ബസ് ഉടമകൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.
പ്രൈവറ്റ് ബസുകൾ സർക്കാർ ലീസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുക, ബസുകളുടെ ടൈമിംഗ് കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുക, കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുമായുള്ള റൂട്ട് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങി ബസ് ഉടമകളുടെ എട്ട് ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാരംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ, ബസ് നിരക്ക് വർധനവിലും വിദ്യാർഥികളുടെ കൺസെഷൻ തുക കൂട്ടുന്നതിലും നിലവിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.
പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതോടെ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിലാണെന്നും ഉടമകൾ കടക്കെണിയിലായെന്നുമാണ് സമരസമിതി പറയുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്രാസൗകര്യം നൽകുന്നത് സ്വകാര്യ ബസുകൾക്കും ബാധകമാക്കണമെന്നും, അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുമാണ് ഉടമകളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
കൂടാതെ, സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയിലെ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക കമ്മീഷൻ ചില നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അവ നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പരാതിപ്പെടുന്നു.