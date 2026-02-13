Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 11:40 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 11:58 PM IST

    രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ നഗര നയം തയാറാക്കി കേരളം; നയത്തിന്​ മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം

    രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ നഗര നയം തയാറാക്കി കേരളം; നയത്തിന്​ മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടു​ത്ത 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ക​സ​ന ദി​ശ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ന​ഗ​ര ന​യ​ത്തി​ന്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ര​ട് ന​യ​ത്തി​നാ​ണ്​ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ഗ​ര​ന​യം ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി കേ​ര​ളം മാ​റി​യെ​ന്ന്​ ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ശാ​സ്ത്രീ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​വും സ​ദ്ഭ​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി ക്ലൈ​മ​റ്റ് -സ്മാ​ർ​ട്ട് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തു​ട​ർ​ശൃം​ഖ​ല​യാ​ണ് 2050ലെ ​കേ​ര​ള​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ഗ​ര​ന​യം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തും ന​ഗ​ര​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്രാ​പ്യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ന​യം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ന​ഗ​ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സ്ഥ​ല​പ​ര​വു​മാ​യ അ​സ​മ​ത്വ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തും സാ​മൂ​ഹി​ക പി​ന്തു​ണാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പു​തി​യ ന​ഗ​ര​ന​യം.

    2023-24ലെ ​സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ലാ​ണ് ന​ഗ​ര​ന​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 2023 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച് കേ​ര​ള ന​ഗ​ര ന​യ ക​മീ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ക​യും 2025 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ന​വ​കേ​ര​ള ന​ഗ​ര ന​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പു​തു​താ​യി വ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളി​ച്ചു കൊ​ണ്ടാ​ണ് ന​യം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    കേരള ഗ്രഫീന്‍ നയത്തിന് അംഗീകാരം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഗ്ര​ഫീ​ന്‍ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള ഗ്ര​ഫീ​ന്‍ ന​യ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി. വി​വി​ധ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഗ്ര​ഫീ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ബൃ​ഹ​ത്താ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഗ്ര​ഫീ​നി​ന്റെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ഗ​വേ​ഷ​ണം, പ്ര​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് കേ​ര​ള ഗ്ര​ഫീ​ൻ ന​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഭാ​വി​യി​ലെ അ​ത്ഭു​ത പ​ദാ​ർ​ഥ​മെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​സ്തു​വാ​ണ്​ ഗ്ര​ഫീ​ൻ. സ്റ്റീ​ലി​നെ​ക്കാ​ൾ 200 മ​ട​ങ്ങ് ശ​ക്തി​യും ചെ​മ്പി​നേ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ച വൈ​ദ്യു​ത ചാ​ല​ക​ശേ​ഷി​യു​മു​ള്ള ഗ്ര​ഫീ​ന് വ​ജ്ര​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ടു​പ്പ​വും താ​പ​ചാ​ല​ക​ശേ​ഷി​യു​മു​ണ്ട്.

