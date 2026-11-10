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    വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി വ്യാ​ജ​മോ? അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ​രു​ന്നു: ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് ക​ട്ട്, ജി.​എ​ൻ.​എ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങി​ല്ല; തീരുമാനം മന്ത്രി അറിയാതെ

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    ന​വം​ബ​റി​ലും ഡി​സം​ബ​റി​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ പു​തി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​മാ​യി മാ​റി​യ ജി.​എ​ൻ.​എ വൈ​ദ്യു​തി ത​ൽ​ക്കാ​ലം വാ​ങ്ങേ​ണ്ടെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം. ന​വം​ബ​ർ, ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ പു​തി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ. പ്ര​ശാ​ന്ത്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണി​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത് താ​ൻ അ​റി​യാ​തെ​യാ​ണെന്ന വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​തി​യ വി​വാ​ദ​മാ​യി.

    വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന്​ സം​ശ​യം ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഹി​മാ​ച​ൽ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സം​സ്ഥാ​നം ഊ​ർ​ജ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​മെ​ന്ന്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഹി​മാ​ച​ൽ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​യെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലാ​ണി​ത്. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ. പ്ര​ശാ​ന്ത്, ഊ​ർ​ജ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പു​നീ​ത്​​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ സി​ന്നാ​ർ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങാ​ൻ എ​ൻ.​ടി.​പി.​സി​യു​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ക​രാ​ർ ഉ​ട​ൻ ഒ​പ്പി​ടാ​നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രി​യും ഈ​യി​ടെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ​ യൂ​നി​റ്റി​ന്​ 5.18 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ 540 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന്​ എ​ൻ.​ടി.​സി.​സി സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹി​മാ​ച​ൽ-​ജി.​എ​ൻ.​എ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ൽ വി​വാ​ദം കൊ​ടു​മ്പി​രി​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ ന​വം​ബ​റി​ലും ഡി​സം​ബ​റി​ലും വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ജി.​എ​ൻ.​എ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ൽ നീ​ക്ക​വു​മാ​യി ത​ൽ​ക്കാ​ലം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കേ​ണ്ടെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി മു​ത​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം നേ​രി​ടാ​ൻ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കാ​നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ഹി​മാ​ച​ൽ വൈ​ദ്യു​തി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടേ​ത് സ​മ്മ​ർ​ദ ​ത​ന്ത്ര​മെ​ന്ന്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​തി​സ​ന്ധി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി, ഹി​മാ​ച​ലി​ൽ​നി​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് സ​മ്മ​ർ​ദ ത​ന്ത്ര​മെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ. ന​വം​ബ​റി​ലും ഡി​സം​ബ​റി​ലും വ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​ര​ത്തെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. യ​ഥാ​സ​മ​യം ഹി​മാ​ച​ലു​മാ​യി ക​രാ​റു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ന​വം​ബ​റി​ലും ഡി​സം​ബ​റി​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, നേ​ര​ത്തെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ട് ഹി​മാ​ച​ൽ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദ ത​ന്ത്ര​മാ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഏ​ത്​ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഇ​ത്ത​രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. കൈ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തു​ക​ളെ​യും ഫ​യ​ലി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം വൈ​കു​ന്ന​തി​നെ​യും കു​റി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പു​റ​ത്ത്​ പോ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ട്. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ന്ന​തി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യേ​ക്കും.

    ഹി​മാ​ച​ൽ വൈ​ദ്യു​തി​യാ​ണ്​ മെ​ച്ച​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പീ​ക്ക്​ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി.​എ​ൻ.​എ​യാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഹി​മാ​ച​ൽ വൈ​ദ്യു​തി 2032 കോ​ടി​യു​ടെ അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ജി.​എ​ൻ.​എ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങാ​മെ​ന്ന തീ​രു​മാ​നം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സി.​പി.​എം അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും രം​ഗ​ത്തുവ​ന്നി​രു​ന്നു.

    അറിഞ്ഞത്​ മാധ്യമ​ങ്ങളിലൂടെ -മന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജി.​എ​ൻ.​എ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ൽ​ക്കാ​ലം വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത അ​റി​ഞ്ഞ​ത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യെ​ന്ന്​ വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രി സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്. വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യും ഊ​ർ​ജ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സം​സാ​രി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ന്നെ വ​ന്നു​ ക​ണ്ട്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മി​ല്ല.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​ക്ക് മു​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഏ​തു വ​കു​പ്പി​ലും ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം ഇ​ട​പെ​ടാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​മെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​ജി. രാ​ജ​മാ​ണി​ക്യം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല.

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    News Summary - Kerala Power Crisis Probe
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