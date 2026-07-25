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    Kerala
    Posted On
    date_range 25 July 2026 11:35 PM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 11:36 PM IST

    ജനപ്രിയമായി കേരള പൊലീസിന്റെ 'പോൽ-ആപ്പ്'; ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് 17 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ

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    ജനപ്രിയമായി കേരള പൊലീസിന്റെ പോൽ-ആപ്പ്; ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് 17 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പാ​യ പോ​ല്‍ ആ​പ്പി​ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം. 2020 ജൂ​ണി​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന ആ​പ് ഇ​തി​ന​കം 17 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സി​ല്‍നി​ന്ന്​ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്താ​തെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് പോ​ല്‍-​ആ​പ്പ് (POL-APP).

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഫോ​ണ്‍ ന​മ്പ​ര്‍, ഇ​മെ​യി​ല്‍ വി​ലാ​സം, പൊ​ലീ​സ് ക്ലി​യ​റ​ന്‍സ് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് എ​ന്നി​വ ഡൗ​ണ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, മൈ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ, വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജി.​ഡി കോ​പ്പി, പൊ​ലീ​സ് മു​ഖേ​ന ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള ഫീ​സ് ട്ര​ഷ​റി​യി​ൽ അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, മു​തി​ര്‍ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ജ​ന​മൈ​ത്രി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ, ഒ​റ്റ​ക്ക്​ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും മു​തി​ര്‍ന്ന പൗ​ര​ന്‍മാ​ര്‍ക്കു​മാ​യു​ള്ള ട്രാ​ക്ക് മൈ ​ട്രി​പ്പ്, ട്രെ​യി​ന്‍ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്കും ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ള്‍ക്കും ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍, ഇ​ന്‍റ​ര്‍നെ​റ്റ് ടി​പ്സ്, ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഗൈ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ 30ല്‍പ്പ​രം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ക്കും ല​ളി​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ആ​പ്പ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ലേ ​സ്റ്റോ​റി​ല്‍ നി​ന്ന്​ ആ​പ്പ് ഡൗ​ണ്‍ ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം.

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    TAGS:Kerala PolicePol-app
    News Summary - Kerala Police's 'Pol-App' Gains Popularity
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