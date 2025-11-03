Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മൂന്നാറില്‍ യുവതിയെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:41 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:41 PM IST

    മൂന്നാറില്‍ യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം: രണ്ട് പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

    അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ ഡ്രൈവർമാ​രെ സം​ര​ക്ഷിച്ചതിനാണ് നടപടി​
    Kerala police suspends two officers on munnar tourist harassment
    ജാൻവി പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ നിന്ന് | photo:screengrab/Instagram/itsagirllikethat

    അ​ടി​മാ​ലി: മൂ​ന്നാ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ മും​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യു​വ​തി​യോ​ട് അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച ര​ണ്ട് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. മൂ​ന്നാ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ.​എ​സ്.​ഐ സാ​ജു പൗ​ലോ​സ്, ഗ്രേ​ഡ് എ​സ്.​ഐ ജോ​ർ​ജ് കു​ര്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യി ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി സ​സ്പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത​ത്.

    മുംബൈയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ ജാന്‍വി എന്ന യുവതിയാണ് മൂന്നാര്‍ സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്‌സിയില്‍ യാത്ര ചെയ്തപ്പോള്‍ പ്രദേശവാസികളായ ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍മാരില്‍ നിന്നും പൊലീസില്‍ നിന്നും നേരിട്ട ദുരനുഭവം പങ്കുവച്ചത്. ഒക്ടോബര്‍ 31 ന് തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ച മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിലാണ് ജാന്‍വി തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം പറഞ്ഞത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഊ​ബ​ർ ടാ​ക്സി പി​ടി​ച്ചാ​ണ് യു​വ​തി മൂ​ന്നാ​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. തി​രി​കെ പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഊ​ബ​ർ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഏ​ഴോ​ളം ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​വ​രെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടാ​ക്സി വി​ളി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മൂ​ന്നാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ വാ​ഹ​നം വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇവർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വ​തി പൊ​ലീ​സ്​​സ​ഹാ​യം തേ​ടി. സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും യു​വ​തി​യോ​ട് മൂ​ന്നാ​റി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​നു​സ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ നീ​തി​ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന യു​വ​തി​യു​ടെ വി​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍മാരും ഇതിനിടെ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാര്‍ സ്വദേശികളായ വിനായകന്‍, വിജയകുമാര്‍ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. യുവതിയുടെ ആരോപണം മുന്‍നിര്‍ത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഘത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

    TAGS:Kerala PoliceMunnar town
    News Summary - Kerala police suspends two officers on munnar tourist harassment
