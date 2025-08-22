Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 7:46 AM IST

    കേരള പൊലീസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ; ആർ. പ്രശാന്ത് പ്രസിഡന്‍റ്, സി.ആർ. ബിജു ജനറൽ സെക്രട്ടറി

    കേരള പൊലീസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ; ആർ. പ്രശാന്ത് പ്രസിഡന്‍റ്, സി.ആർ. ബിജു ജനറൽ സെക്രട്ടറി
    ആ​ർ. പ്ര​ശാ​ന്ത്, ബി​ജു 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി ആ​ർ. പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ​യും (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സി​റ്റി) സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സി.​ആ​ർ. ബി​ജു​വി​നെ​യും (കൊ​ച്ചി സി​റ്റി) വീ​ണ്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്രേം​ജി കെ. ​നാ​യ​രാ​ണ് (കോ​ട്ട​യം) ട്ര​ഷ​റ​ർ.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ: വി. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സി​റ്റി), എ​സ്. റെ​ജി​മോ​ൾ (കൊ​ച്ചി സി​റ്റി), എ​സ്. ഗോ​പ​കു​മാ​ർ (കെ.​എ.​പി അ​ഞ്ചാം ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ), ജോ​യ​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: പി. ​ര​മേ​ശ​ൻ (ക​ണ്ണൂ​ർ റൂ​റ​ൽ), കെ.​സി. ബൈ​ജു (തൃ​ശൂ​ർ സി​റ്റി), ജി.​എ​സ്. ശ്രീ​ജി​ഷ് (കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സി​റ്റി).

    മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സം​സ്ഥാ​ന സ്റ്റാ​ഫ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ -എ​സ്.​ആ​ർ. ഷി​നോ ദാ​സ് (കൊ​ല്ലം സി​റ്റി), പി.​വി. രാ​ജേ​ഷ് (ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി), ജി. ​ജ​യ​ന്തി (ആ​ല​പ്പു​ഴ), ഓ​ഡി​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ- പി.​സി. സ​ജീ​വ് (വ​യ​നാ​ട്), കെ.​പി. രാ​ജു (തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ), പി. ​ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ​ൻ (ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ). വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സ് ട്രെ​യ്നി​ങ് കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പി​ൽ ടി. ​പ്ര​ജീ​ഷ് (ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി) വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു.

