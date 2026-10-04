​ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്; ജാഗ്രത നിർദേശവുമായി ​കേരള പൊലീസ്

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്; ജാഗ്രത നിർദേശവുമായി കേരള പൊലീസ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ വീണ്ടും ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരള പൊലീസ്. അറിയാത്ത സ്രോതസ്സുകളിൽനിന്ന് വാട്ട്സ്ആപ്പ്, എസ്.എം.എസ്, ഇ.മെയിൽ എന്നിവ വഴി ലഭിക്കുന്ന സംശയാസ്പദമായ ലിങ്കുകളിൽ ഒരു കാരണവശാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്.
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, എ.ടി.എം പിൻ, സി.വി.വി, ഒ.ടി.പി എന്നിവ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നവരുമായി പോലും പങ്കുവെക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. പ്ലേ സ്റ്റോർ, ആപ്പ് സ്റ്റോർ എന്നിവയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള അപരിചിതമായ ആപ്പുകളോ ഫയലുകളോ റിമോട്ട് ആക്സസ് നൽകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളോ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യരുത്.
സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്നോ, പാർട്ട് ടൈം ജോലിയിലൂടെ ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാമെന്നോ ഉള്ള വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വീഴരുത്. പോലീസിന്റെയോ മറ്റ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെയോ പേരിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഓൺലൈൻ വഴി പണം തട്ടുന്ന 'ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്' സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടാൽ പരിഭ്രാന്തരാകാതെ ഉടൻ തന്നെ പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കണം.
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനിരയായാൽ ആദ്യത്തെ 'ഗോൾഡൻ ഹവറി'ൽ തന്നെ 1930 എന്ന സൈബർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലോ www.cybercrime.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ ഉടൻ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
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