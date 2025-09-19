Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 19 Sept 2025 11:22 PM IST
    date_range 19 Sept 2025 11:22 PM IST

    കേരളത്തിൽ 11 ല​ക്ഷം ഇ​ത​ര സം​സ്​​ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ

    കേരള നിയമസഭ

    തിരുവനന്തപുരം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 11,01,488 ഇ​ത​ര സം​സ്​​ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന്​ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. ആ​വാ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 5,16,320ഉം ​കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 1,64,980ഉം ​അ​തി​ഥി പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ 4,20,188ഉം ​ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തെന്നും ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ നിയമ സഭയെ അറിയിച്ചു.

    നിയമസഭ ചോദ്യോത്തരത്തിൽ നിന്ന്

    കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി പെ​ൻ​ഷ​ൻ 16 മാ​സം കു​ടി​ശ്ശി​ക

    കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡി​ൽ 16 മാ​സ​ത്തെ ​പെ​ൻ​ഷ​ൻ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ പെ​ൻ​ഷ​ന്​ 62 കോ​ടി രൂ​പ വേ​ണം. കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ സെ​സ്​ മാ​സ​ത്തി​ൽ 30 കോ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 50 കോ​ടി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സെ​സ്​ പി​രി​വ്​ വ​ർ​ധ​ന​യു​ടെ മു​റ​ക്ക്​ കു​ടി​ശ്ശി​ക വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    എം​പ്ലോ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ എ​ക്സ്​​​ചേ​ഞ്ചി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്​ 39,51,770 പേ​ർ

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ എം​പ്ലോ​യ്​​മെ​ന്‍റ്​ എ​ക്സ്​​​ചേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ 39,51,770 ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പേ​ര്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. ഇ​തി​ൽ എം.​ബി.​എ, എം.​സി.​എ, ബി.​ആ​ർ​ക്, എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി, ബി.​ഡി.​എ​സ്​ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ണ്ട്. 286 പേ​ർ​ക്കാ​യി മാ​സ​ത്തി​ൽ 34,320 രൂ​പ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ വേ​ത​നം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഗി​ഗ്‌ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ര​ക്ഷ​ണ ബി​ൽ ഉ​ട​ൻ

    ബൈ​ക്കി​ലും മ​റ്റും ഭ​ക്ഷ​ണ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഗി​ഗ്‌ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ബി​ൽ വൈ​കാ​തെ സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. 85 തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​നി​മം വേ​ത​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കി. സ്ത്രീ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വേ​ച​ന​വും ചൂ​ഷ​ണ​വും തൊ​ഴി​ല്‍ വ​കു​പ്പി​നെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ‘സ​ഹ​ജ’ കോ​ൾ സെ​ന്‍റ​ർ തു​ട​ങ്ങി.

    എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷ ഓ​ഡി​റ്റ്​ ന​ട​ത്തി

    കൊ​ല്ലം തേ​വ​ല​ക്ക​ര ബോ​യ്സ് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഷോ​ക്കേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷ ഓ​ഡി​റ്റ് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. ഫി​റ്റ്ന​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റേ​ണ്ട​തു​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി. സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ഹൗ​സ്​ ബോ​ട്ട്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു

    ഹൗ​സ് ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കൂ​ടി​യ​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്. കു​പ്പി​വെ​ള്ളം, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് നി‌​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ഖ​ര​മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന് ക​ല​ക്ഷ​ൻ ബാ​സ്ക​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    335 വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ റീ​സ​ർ​വേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 335 വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ റീ​സ​ർ​വേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. റ​വ​ന്യൂ, ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, സ​ർ​വേ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്റെ ഭൂ​മി പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും​ പോ​ർ​ട്ട​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഭൂ​മി കൈ​മാ​റ്റ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ വേ​ഗം​കൂ​ടു​മെ​ന്നും റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 444 കി.​മീ ആ​റു​വ​രി​യാ​ക്കി

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 444 കി. ​മീ​റ്റ​ർ ആ​റു​വ​രി​യാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന്​ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റി​യാ​സ്. പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ലും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്‌. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ലം ത​ക​ർ​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്‌​ച വ​രു​ത്തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​ര​ത്തി​ലെ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ: തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി ഉ​ട​ൻ

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​ര​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ള്ള മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ എ​ൻ.​ഐ.​ടി ന​ട​ത്തി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന മു​റ​ക്ക്​ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​​ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റി​യാ​സ്. ചു​ര​ത്തി​ലെ ആ​റ്, ഏ​ഴ്, എ​ട്ട്​ വ​ള​വു​ക​ൾ വീ​തി​കൂ​ട്ടു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​യു​ടെ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന കൂ​ലി

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കാ​ര്‍ഷി​ക, കാ​ര്‍ഷി​കേ​ത​ര, നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ദി​ന വേ​ത​നം മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്‌ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. കാ​ര്‍ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​രു​ഷ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി പ്ര​തി​ദി​ന വേ​ത​നം 807.20ഉം ​കാ​ര്‍ഷി​കേ​ത​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വേ​ത​നം 735ഉം ​നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ത്‌ 893.60ഉം ​രൂ​പ​യാ​ണ്. കാ​ര്‍ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ ശ​രാ​ശ​രി 372.70ഉം ​കാ​ര്‍ഷി​കേ​ത​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ത്‌ 371.40ഉം ​നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ത്​ 417.30ഉം ​രൂ​പ​യാ​ണ്.

