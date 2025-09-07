കേരള ന്യൂസ്പേപ്പര്‍ എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്‍ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് കോട്ടയത്ത് നാളെ തുടക്കം

കേരള ന്യൂസ്പേപ്പര് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് കോട്ടയത്ത് നാളെ തുടക്കംtext_fields
കോട്ടയം: കേരളത്തിലെ പത്ര ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ കേരള ന്യൂസ്പേപ്പര് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന് (കെ.എൻ.ഇ.എഫ്) 21-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബര് എട്ടുമുതല് പത്തുവരെ കോട്ടയത്ത് നടക്കും. മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തില് മാധ്യമ സെമിനാര്, വിളംബരറാലി, ട്രേഡ് യൂണിയന് സമ്മേളനം, പ്രതിനിധി സമ്മേളനം, പൊതുസമ്മേളനം എന്നിവയുണ്ടാകും.
സെപ്റ്റംബര് എട്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന് കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബ് ഹാളില് നടക്കുന്ന മാധ്യമ സെമിനാര് അഡ്വ. ചാണ്ടി ഉമ്മന് എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് സണ്ണി ലൂക്കോസ് മോഡറേറ്ററാകുന്ന സെമിനാറില് ‘സമകാലിക മാധ്യമങ്ങളും മാറുന്ന കേരളവും’ എന്ന വിഷയത്തില് ചര്ച്ചകള് നടക്കും.
മലയാള മനോരമ എഡിറ്റോറിയല് ഡയറക്ടര് ജോസ് പനച്ചിപ്പുറം, മാതൃഭൂമി ഡപ്യൂട്ടി എഡിറ്റര് പി.പി. ശശീന്ദ്രന്, ദീപിക ഡപ്യൂട്ടി എഡിറ്റര് എസ്. ജയകൃഷ്ണന്, ദേശാഭിമാനി അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര് മധു നീലകണ്ഠന്, മാധ്യമം ജോയിന്റ് എഡിറ്റര് പി.ഐ. നൗഷാദ്, പത്രപ്രവര്ത്തക യൂണിയന് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി സുരേഷ് എടപ്പാള്, കേരള കൗമുദി ന്യൂസ് എഡിറ്റര് വി. ജയകുമാര്, ജന്മഭൂമി ന്യൂസ് എഡിറ്റര് കെ.പി. ഹരികുമാര്, ജനയുഗം ബ്യൂറോ ചീഫ് സരിത കൃഷ്ണന് എന്നിവര് സംസാരിക്കും.
വൈകുന്നേരം 4.30ന് കലക്ടറേറ്റിനു സമീപത്തുനിന്നും തിരുനക്കരയിലേക്ക് വിളംബര റാലി. തുടർന്ന് തിരുനക്കര ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് മൈതാനിയില് 5.30ന് ട്രേഡ് യൂണിയന് സമ്മേളനം നടക്കും. തുറമുഖ-സഹകരണ മന്ത്രി വി.എന്. വാസവന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ‘തൊഴില് കോഡുകളും തൊഴിലാളികളുടെ ഭാവിയും’ എന്ന വിഷയത്തില് പ്രമുഖ ട്രേഡ് യൂണിയന് നേതാക്കളായ ഐ.എന്.ടി.യു.സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആര്. ചന്ദ്രശേഖരന്, എ.ഐ.ടി.യു.സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ആര്. സജിലാല്, ബി.എം.എസ് സെന്ട്രല് കമ്മിറ്റിയംഗം ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ഉണ്ണിത്താന്, ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ-സി.ഐ.ടി.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്. സനില് ബാബു എന്നിവര് സംസാരിക്കും.
പത്തിന് രാവിലെ 9ന് രജിസ്ട്രേഷന്. തുടർന്ന് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം അഡ്വ. മോന്സ് ജോസഫ് എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ദേശാഭിമാനി ജനറല് മാനേജര് കെ.ജെ. തോമസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. 11.30ന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം നിയമസഭ സ്പീക്കര് എ.എന്. ഷംസീര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തുടര്ന്ന് മുതിര്ന്ന അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ നടക്കും.
പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തില് ചര്ച്ചകളും പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും. നാലിന് സമാപന സമ്മേളനം. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളില് നിന്നും പത്രസ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുമായി അഞ്ഞൂറിലധികം പ്രതിനിധികള് സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കും.
ലേബര് കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ തൊഴില് മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന നിരവധിയായ വിഷയങ്ങള് പത്രമേഖലയിലെ ജീവനക്കാരെയും നേരിട്ടു ബാധിക്കുമെന്നതിനാല് ഈ വിഷയങ്ങള് സമ്മേളനത്തില് ചര്ച്ചയാകും. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്ഷത്തിനിടെ നോണ് ജേര്ണലിസ്റ്റ് പെന്ഷന് പദ്ധതിയില് ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങളും പി.എഫ് ഹയര് പെന്ഷന് പ്രശ്നങ്ങളും സമ്മേളനം ചര്ച്ച ചെയ്യും. പുതിയ വേജ് ബോര്ഡ് രൂപീകരിക്കുക, പത്രമാധ്യമ മേഖലയില് ഇടക്കാലാശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന ആവശ്യം സമ്മേളനം ഉന്നയിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
