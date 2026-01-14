Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 10:54 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 10:54 PM IST

    വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ മുഖ്യമന്ത്രി കാറിൽ കയറ്റിയത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യം, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല; കാന്തപുരം വിഭാഗം

    വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ മുഖ്യമന്ത്രി കാറിൽ കയറ്റിയത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യം, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല; കാന്തപുരം വിഭാഗം
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ മുഖ്യമന്ത്രി കാറിൽ കയറ്റിയത്​ വെറും സാ​ങ്കേതികം മാത്രമാണെന്നും അതിനെ ഹൈലൈറ്റ്​ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കേരള മുസ്‍ലിം ജമാഅത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് സി. മുഹമ്മദ് ഫൈസി.

    കാറിൽ കയറ്റിയത്​ വ്യക്​തിപരമായ കാര്യമാണ്​. വ്യക്​തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾക്ക്​ തങ്ങളില്ല. സർക്കാർ ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾക്കും നൽകിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുൾപ്പെടെ ധവളപത്രമിറക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ‘കേരള യാത്ര’ വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിക്കും

    കേരള മുസ്​ലിം ജമാഅത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാസർകോട്​ നിന്നാരംഭിച്ച കേരള യാത്ര വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത്​ സമാപിക്കുമെന്ന്​ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ​​​വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലിന്​ പാളയത്ത്​ നിന്ന്​ ആരംഭിക്കുന്ന റാലിയും സെന്‍റിനറി ഗാർഡ്​ പരേഡും പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനിയിൽ സമാപിക്കും. തുടർന്ന്​ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യും.

    പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്​ വി.ഡി സതീശൻ, യാത്ര ക്യാപ്​റ്റൻ കാന്തപുരം ​എ.പി അബൂബക്കർ മുസ്​ലിയാർ, ഇ. സുലൈമാൻ മുസ്​ലിയാർ, ഇബ്രാഹീമുൽ ഖലീലുൽ ബുഖാരി, പേരോട്​ അബ്​ദുറഹ്​മാൻ സഖാഫി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ സെന്റിനറിയുടെ ഭാഗമായി ‘മനുഷ്യർക്കൊപ്പം’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ജനുവരി ഒന്നിന് കാസർകോട് നിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തമിഴ്​നാട്ടിലെ നീലഗിരിയിലും പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കിയാണ്​ കേരള യാത്ര തലസ്ഥാനത്ത്​ പ്രവേശിക്കുന്നത്​.

    യാത്രയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസന രേഖ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറും. സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കൾചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ (ഐ.സി.എഫ്​) നടപ്പാക്കുന്ന റിഹാഇ കെയർ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും മുഖ്യമന്ത്രിയും കാന്തപുരവും ചേർന്ന് നിർവഹിക്കും. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കേരള മുസ്​ലിം ജമാഅത്ത്​ വൈസ്​ പ്രസിഡന്റ്​ സി. മുഹമ്മദ്​ ഫൈസി, സെക്രട്ടറി സി.പി. സൈതലവി, സിയാദ്​ കളിയിക്കാവിള, സിദ്ദീഖ്​ സഖാഫി നേമം എന്നിവർ പ​ങ്കെടുത്തു.

    TAGS:Vellapally NatesanKerala Muslim JamaatPinarayi VijayanKerala
    News Summary - Kerala Muslim Jamaat says it has no comment on the incident of Vellappally Natesan getting into the Chief Minister's car
