Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎം.എൽ.എമാരുടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 May 2026 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 21 May 2026 7:22 AM IST

    എം.എൽ.എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    Kerala Legislative Assembly
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​തി​നാ​റാം കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ പ്രോ ​ടെം സ്പീ​ക്ക​ർ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​ണ്​ ച​ട​ങ്ങ്​ ന​ട​ക്കു​ക. ഇം​ഗ്ലി​ഷ് അ​ക്ഷ​ര​മാ​ല ക്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക് വി​ളി​ക്കു​ക.

    മ​ന്ത്രി​യും ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി അം​ഗ​വു​മാ​യ വി.​ഇ. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​റാ​ണ് ആ​ദ്യം സ​ത്യ​വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലു​ക. വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സേ​വ്യ​ർ ചി​റ്റി​ല​പ്പ​ള്ളി അ​വ​സാ​ന​വും. നി​യ​മ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പേ​ര്​ വി​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ അ​വ​സാ​നം അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കും. മേ​യ് 22ന്​ ​സ്പീ​ക്ക​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ക്കും.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ 102 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ കോ​ട്ട​യം പ്ര​തി​നി​ധി തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ്പീ​ക്ക​റാ​യും അ​രൂ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഷാ​നി​മോ​ൾ ഉ​സ്മാ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടും. 29ന്​ ​ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം. ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​വ​രെ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി​പ്ര​മേ​യ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MLAoathkerala legislative assemblyKerala
    News Summary - Kerala MLAs to take oath at first session of 16th Kerala Legislative Assembly
    Similar News
    Next Story
    X