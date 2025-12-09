Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    date_range 9 Dec 2025 11:51 PM IST
    date_range 9 Dec 2025 11:51 PM IST

    തദ്ദേശത്തിൽ തെക്കൻ കാറ്റ് എങ്ങോട്ട്​?; എൽ.ഡി.എഫിന്​​ ആശയും ആശങ്കയും; ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ യു.ഡി.എഫ്; പ്രവചനാതീതം എൻ.ഡി.എ

    Kerala local body election
    ചെല്ലാനം സെന്റ്​ മേരിസ് എൽ.പി സ്കൂളിൽ വോട്ട് ചെയ്ത് മടങ്ങുന്ന 90 കാരി സ്റ്റെല്ല - ചിത്രം: ബൈജു കൊടുവള്ളി

    ചി​ല​തെ​ല്ലാം കൈ​വി​ട്ടാ​ലും നേ​രി​യ മേ​ൽ​ക്കൈ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷയിൽ എൽ.ഡി.എഫ്; സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ ച​ങ്കി​ടി​പ്പ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​ഴ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​​ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ശ​ങ്ക​യും. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​​ക്കൊ​ള്ള തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ജ​യി​ച്ച ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​തെ​ല്ലാം കൈ​വി​ട്ടാ​ലും നേ​രി​യ മേ​ൽ​ക്കൈ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ൽ നീ​റി​പ്പു​ക​ഞ്ഞാ​ൽ ക​ന​ത്ത തോ​ൽ​വി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​​ ഭ​യ​ക്കു​ന്നു. ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന കാ​ല​ത്ത്​​ സി.​പി.​എം​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം​ വി​ശ്വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ത്​ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്ത്​ പ്ര​ക​ട​മാ​കാ​ത്ത ജ​ന​രോ​ഷ​മു​ണ്ടോ എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ്​ ആ​ശ​ങ്ക.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മി​ക​വും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ്ര​ഭാ​വ​വു​മെ​ല്ലാ​മാ​ണ്​ ത്രി​ത​ല ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പൊ​തു​വി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്താ​റ്. ആ ​നി​ല​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ​ ചെ​റി​യ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യാ​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന, ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ നേ​ട്ട​മാ​കു​മെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ, വി​ക​സ​ന​വി​രു​ദ്ധ നി​ല​പാ​ടും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വ​ർ​ഗീ​യ നി​ല​പാ​ടും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ആ​റ്​ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും മൂ​ന്ന്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലും 18 മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലും 58 ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും 292 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഭ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ള​മൊ​ഴി​കെ ആ​റ്​ ജി​ല്ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മേ​ൽ​ക്കൈ ഇ​ക്കു​റി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​വു​മോ എ​ന്ന​ത്​ ക​ണ്ട​റി​യ​ണം. നാ​ലി​ട​ത്ത്​ മേ​ൽ​ക്കൈ നേ​ടു​മെ​ന്ന​തി​ൽ തി​ക​ഞ്ഞ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്ന്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ളയിൽ എൽ.ഡി.എഫിനെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ചുവെന്ന ആത്മ വിശ്വാസത്തിൽ യു.ഡി.എഫ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ നേ​തൃ​ത്വം. പോ​ളി​ങ്​ ശ​ത​മാ​നം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള പ​തി​വ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ അ​ജ​ണ്ട സെ​റ്റ്​ ചെ​യ്ത​തും മു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത​ട​ക്കം ​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രാ​യ ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ​വി​കാ​രം ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് നി​ഷ്പ​ക്ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​ത്തെ ചെ​റു​ക്കാ​ൻ ക്ഷേ​മാ​നൂ​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ, ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കി പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നാ​യെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ‘സാ​മ്പാ​ർ മു​ന്ന​ണി’​യ​ട​ക്കം വി​മ​ത​ശ​ല്യം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ത് കു​റ​ക്കാ​നാ​യ​ത്​ ഗു​ണം​ചെ​യ്തു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഒ​ത്തി​ണ​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യ​ത്. ടീം ​യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തു​ട​ർ​ച്ച എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ചെ​റു​ത​ല്ലാ​ത്ത ഗു​ണം ചെ​യ്തു. അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന രാ​ഹു​ല്‍ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ വി​ഷ​യം ജ​ന​വി​ധി​യെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ര്‍ട്ടി​യും ചെ​യ്യാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലു​ള്ള മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു. അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ കു​റ്റ​പ​ത്ര​വും ഇ​വ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ മാ​നി​ഫെ​സ്റ്റോ​യും ​ അ​നു​കൂ​ല ജ​ന​വി​ധി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    പ്രവചനാതീതം എൻ.ഡി.എ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ച​രി​ത്രം തി​രു​ത്തി ത​ല​സ്ഥാ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക്​​ തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാം പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ണ്. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഭ​ര​ണ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ത്സ​രം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മോ എ​ന്ന്​ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. 100ൽ 34 ​സീ​റ്റാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ക്കു​റി പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ സീ​റ്റാ​യി​രു​ന്നു ടാ​ർ​ഗ​റ്റ്. അ​ത്​​മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ നേ​രി​ട്ട്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​യി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്​ എ​ത്ര​മാ​ത്രം വി​ജ​യ​മാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന​ത്​​ വോ​ട്ടെ​ണ്ണി​യാ​ലേ അ​റി​യാ​നാ​വൂ.

    ത​ദ്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് അ​ഞ്ച്​ സീ​റ്റു​വ​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ആ​ഘാ​തം ചെ​റു​താ​വി​ല്ല. രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​ന്‍റെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്യം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത്​ എ​തി​ർ​ചേ​രി രം​ഗ​ത്തു​വ​രി​ക​യും ഗ്രൂ​പ്പ് ​പോ​ര്​ രൂ​ക്ഷ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ തി​രു​മ​ല അ​നി​ലും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ നേ​താ​വ്​ ആ​ന​ന്ദ്​ കെ. ​ത​മ്പി​യും ആ​ത്​​മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​തി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ ഏ​തു​ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ന്ന ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ന്ത​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ലും നേ​ര​ത്തേ ക​രു​ത്ത്​ തെ​ളി​യി​ച്ച​വ​യി​ൽ ചി​ല​തെ​ങ്കി​ലും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ലും അ​ഭി​മാ​ന പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​ഴ്​ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഭ​ര​ണ​മാ​ണ്​​ ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്​ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലു​മാ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ൽ പോ​ലും പ​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​വ​രും.

