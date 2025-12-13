Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകുറ്റിച്ചിറയിൽ ജയം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 9:20 AM IST

    കുറ്റിച്ചിറയിൽ ജയം ഉറപ്പിച്ച് യൂത്ത്‍ലീഗ് നേതാവ് അഡ്വ. ഫാത്തിമ തഹ്‍ലിയ

    text_fields
    bookmark_border
    കുറ്റിച്ചിറയിൽ ജയം ഉറപ്പിച്ച് യൂത്ത്‍ലീഗ് നേതാവ് അഡ്വ. ഫാത്തിമ തഹ്‍ലിയ
    cancel
    camera_alt

    ഫാത്തിമ തഹ്‍ലിയ

    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ​കോർപറേഷനിലെ യു.ഡി.എഫിന്റെ യുവ സ്ഥാനാർത്ഥി ഫാത്തിമ തഹ്‍ലിയ വിജയത്തിലേക്ക്. വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ച് ആദ്യ ഘട്ടം മുതൽ ലീഡുറപ്പിച്ചായിരുന്നു മുസ്‍ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ഹരിത മുൻ നേതാവുമായ അഡ്വ. ഫാത്തിമ തഹ്‍ലിയയുടെ മുന്നേറ്റം. വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ എൽ.ഡി.എഫിലെ ഐ.എൻ.എൽ സ്ഥാനാർഥി വി.പി റഹിയാനത്തിനേക്കാൾ വ്യക്തമായ ലീഡ് നേടി. ഫാത്തിമ തഹ്‍ലിയ 560 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ, റഹിയാനത്ത് ടീച്ചറിന് 161 വോട്ടേ നേടാനായുള്ളൂ.

    അതേ സമയം, കോർപറേഷനിൽ യു.എഡി.എഫും എൽ.ഡി.എഫും ഇഞ്ചോടിഞ്ചാണ് മത്സരം. ലീഡ് നില മാറിമറിഞ്ഞതോടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ യു.ഡി.എഫ് ലീഡ് നേടി. 10 വാർഡുകളിൽ യു.ഡി.എഫും, ഒമ്പത് വാർഡുകളിൽ എൽ.ഡി.എഫുമാണുള്ളത്.

    76 സീറ്റുകളുള്ള കോർപറേഷനിൽ ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എൽ.ഡി.എഫ് ആയിരുന്നു ലീഡ് നേടിയതെങ്കിൽ പിന്നീട് യു.ഡി.എഫ് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. എൻ.ഡി.എ അഞ്ചിടങ്ങളിൽ ലീഡ ് ചെയ്യുന്നു. 44വർഷമായി ഇടത് കോട്ടയായ കോർപറേഷനിലാണ് യു.ഡി.എഫ് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kozhikode corporationkuttichiraadv Fathima ThahiliyaKerala Local Body Election
    News Summary - kerala local body; fathima thahliya leading
    Similar News
    Next Story
    X