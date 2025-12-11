Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightത​ദ്ദേ​ശ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 8:01 AM IST

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്: ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വി​ധി​യെ​ഴു​ത്ത്​ ഇ​ന്ന്​; വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ഴ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ 1,53,37,176 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ, 38,994 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്: ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വി​ധി​യെ​ഴു​ത്ത്​ ഇ​ന്ന്​; വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ ഇ​ന്ന്. തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ 604 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു വ​രെ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ആ​കെ 1,53,37,176 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ. (പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​ർ-72,46,269, സ്ത്രീ​ക​ൾ-80,90,746, ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ-161). 3293 പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. 18,974 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 20,020 സ്ത്രീ​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 38,994 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ-28274, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​-3742, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ-681, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ-5546, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ-751 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:polingKerala Local Body Election
    News Summary - Kerala Local Body elections: Second phase of by-elections to be held today
    Similar News
    Next Story
    X