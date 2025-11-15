Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപ്രായംകുറഞ്ഞ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 11:47 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 11:47 PM IST

    പ്രായംകുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർഥിയുടെ മത്സരം തുലാസിൽ; വൈഷ്ണയുടെ പേര് പട്ടികയിൽ നിന്ന് വെട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    സി.പി.എം തന്ത്രത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇരുട്ടടി
    പ്രായംകുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർഥിയുടെ മത്സരം തുലാസിൽ; വൈഷ്ണയുടെ പേര് പട്ടികയിൽ നിന്ന് വെട്ടി
    cancel
    camera_alt

    അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പേ​ര്​ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മു​ട്ട​ട വാ​ർ​ഡി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വൈ​ഷ്‌​ണ മു​ൻ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ത​ന്റെ പേ​ര് കാ​ണി​ക്കു​ന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട മു​ട്ട​ട വാ​ർ​ഡി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം​കു​റ​ഞ്ഞ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വൈ​ഷ്ണ സു​രേ​ഷി​ന്റെ പേ​ര് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ പ​രാ​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പേ​ര് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത്. പി​ന്നി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ക​പോ​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്നും അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ലെ യു​വ​നേ​താ​വി​നെ ഇ​റ​ക്കി സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ കു​ത്ത​ക വാ​ർ​ഡാ​യ മു​ട്ട​ട തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന തു​റു​പ്പു​ചീ​ട്ടി​റി​ക്കി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​നാ​ണ്​ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ഇ​രു​ട്ട​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വാ​ർ​ഡി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ കൗ​ൺ​സി​ലി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വൈ​ഷ്ണ​യു​ടെ പേ​ര് ഇ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണം. ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സി.​പി.​എം പ​രാ​തി​യും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ത​ന്‍റെ പേ​രു​ണ്ടെ​ന്നും ടി.​സി ന​മ്പ​റി​ൽ മാ​​ത്ര​മാ​ണ്​ വ്യ​ത്യാ​സം ഉ​ള്ള​തെ​ന്നും വൈ​ഷ്ണ സു​രേ​ഷ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ന്‍റെ പ​ഴ​യ വീ​ടി​ന്‍റെ ടി.​സി ന​മ്പ​റാ​ണ​ത്. അ​വി​ടെ വേ​റെ ആ​ളാ​ണ്​ താ​മ​സം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ആ ​ന​മ്പ​റാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​ത്​ തി​രു​ത്താ​നാ​ണ്​ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത്​ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​തെ പ​ഴ​യ​വീ​ട്ടി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രാ​ളി​ല്ലെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്​ വ​ഴ​ങ്ങി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ത​​ന്‍റെ പേ​ര്​ വെ​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും വൈ​ഷ്ണ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​​ത്രി​വ​രെ​യും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. വൈ​ഷ്ണ​യു​ടെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ടി.​സി ന​മ്പ​ർ 18/ 564 എ​ന്നാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഈ ​ന​മ്പ​റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​രു കു​ടും​ബ​മാ​ണെ​ന്നും വൈ​ഷ്ണ​ക്ക്​ ഇ​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്നും ഈ ​വീ​ട്ടി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് സി.​പി.​എം ആ​രോ​പ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, താ​ൻ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ടി​ന്റെ ന​മ്പ​ർ ടി.​സി 18/ 2365 ആ​ണെ​ന്നും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ന​മ്പ​രി​ലാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും വൈ​ഷ്ണ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:voters listKerala Local Body Election
    News Summary - Kerala Local Body Election youngest candidate's name removed from voter list
    Similar News
    Next Story
    X