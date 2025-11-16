Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 11:51 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 11:51 PM IST

    ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 53 പത്രികകൾ

    ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 53 പത്രികകൾ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പുറ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ​ണം സ​ജീ​വ​മാ​യി. 53 പ​ത്രി​ക​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ച​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട്ട്​ 13ഉം ​ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം, തൃ​ശൂ​ർ എ​ന്നീ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴു​വീ​ത​വും മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്​ ആ​റും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് നാ​ലും കൊ​ല്ല​ത്ത് മൂ​ന്നും പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലും എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തും ര​ണ്ട്​ വീ​ത​വും ഇ​ടു​ക്കി, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഒ​രോ​ന്ന് വീ​ത​വും പ​ത്രി​ക​ക​ളാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക്കോ ഉ​പ​വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക്കോ ആ​ണ് പ​ത്രി​ക സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ല്‍ വൈ​കി​ട്ട് മൂ​ന്നു​വ​രെ​യാ​ണ് പ​ത്രി​ക സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​യം. 21 വ​രെ പ​ത്രി​ക സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. 22ന് ​സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ക്കും. 24 വ​രെ പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാം. പ​ത്രി​ക​യോ​ടൊ​പ്പം സ്ഥാ​വ​ര ജം​ഗ​മ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും, ബാ​ധ്യ​ത/​കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ടെ​യും ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ണം. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ ​ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വാ​ർ​ഡി​ലെ വോ​ട്ട​റാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി​യി​ൽ 21 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ബ​ധി​ര- മൂ​ക​നാ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നാ​മ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യ​ക്തി അ​തേ വാ​ർ​ഡി​ലെ ത​ന്നെ വോ​ട്ട​റാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് മൂ​ന്ന് സെ​റ്റ് പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

