Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 9:51 AM IST

    യു.ഡി.എഫിന് വിജയമധുരം; ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി എൽ.ഡി.എഫിന്‍റെ അടിത്തറയിളകി

    യു.ഡി.എഫിന് വിജയമധുരം; ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി എൽ.ഡി.എഫിന്‍റെ അടിത്തറയിളകി
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​മെ​ല്ലാം കാ​റ്റി​ൽ​പ്പ​റ​ത്തി ജി​ല്ല​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് തേ​രോ​ട്ടം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച് ജി​ല്ല​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച കോ​ട്ട​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന പ​ല ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും വെ​ന്നി​ക്കൊ​ടി നാ​ട്ടി. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലും ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും നി​ല​മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​വ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 28ൽ 15 ​ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 13ലൊ​തു​ങ്ങി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 27ൽ ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 18ഉം ​യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഒ​മ്പ​തും അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ നാ​ല് കു​ത്ത​ക ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യം നേ​ടി. 76 അം​ഗ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ 35 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലൊ​തു​ങ്ങി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. 18ൽ ​നി​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് 28 ആ​യി നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​റ് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​ധി​കം നേ​ടി ബി.​ജെ.​പി അം​ഗ​ബ​ലം 13 ആ​യി. 70 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 40 ഇ​ട​ത്താ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 25ലൊ​തു​ങ്ങി.


    അ​ഞ്ച് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ആ​ർ​ക്കും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ല. കു​ത്ത​ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 15 ഓ​ളം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ കൈ​വി​ട്ട​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യു​ള്ള​തും ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് ത​ങ്ങ​ളെ കൈ​വി​ട്ട​തു​മ​ട​ക്കം അ​ഞ്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​യി. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ക​ളി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​മേ​ൽ മേ​ധാ​വി​ത്തം നേ​ടാ​നാ​യി. 12ൽ ​ഏ​ഴി​ട​ത്താ​ണ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ മ​റ്റു ര​ണ്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും തു​ല്യ സീ​റ്റാ​ണ്. ഏ​ഴ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ നാ​ലി​ട​ത്താ​ണ് യു. ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മൂ​ന്നി​ട​ത്തും.

