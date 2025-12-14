Begin typing your search above and press return to search.
    മാനംകാത്ത് എൽ.ഡി.എഫ്, നേട്ടം കൊയ്ത് യു.ഡി.എഫ്

    ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ട്ടം കൊ​യ്തു
    മാനംകാത്ത് എൽ.ഡി.എഫ്, നേട്ടം കൊയ്ത് യു.ഡി.എഫ്
    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വീ​ശി​യ​ടി​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​രം​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​രു​മു​ന്നി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ വ​ക. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ട്ടം കൊ​യ്തു. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 18 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മേ​ൽ​ക്കൈ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സീ​റ്റു​ക​ൾ ര​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​റ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫും നാ​ല് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളും ത​ൽ​സ്ഥി​തി തു​ട​ർ​ന്നു. കാ​സ​ർ​കോ​ട്, മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി വ​ലി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക​ക്ഷി​യാ​യി. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഒ​രു സീ​റ്റി​ന്റെ മേ​ൽ​ക്കൈ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ള്ള​ത്. ഉ​ജ്ജ്വ​ല പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത് ര​ണ്ട് സീ​റ്റു​ക​ൾ ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നെ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ച്ച എ​ല്ലാ വി​മ​ത​ന്മാ​രെ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ നി​ലം​പ​രി​ശാ​ക്കി. നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി.


    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റം പ്ര​ക​ട​മാ​യ​ത്. 38 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 19 എ​ണ്ണം ഭ​രി​ച്ച എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​ത് 12 ആ​യി ചു​രു​ങ്ങി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് 19ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി അ​വ​രു​ടെ മൂ​ന്നെ​ണ്ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ക​ന്ന​ട മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഭ​ര​ണ​മെ​ല്ലാം ക​ട​പു​ഴ​കി​യ​ത് ഗു​ണം ചെ​യ്ത​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​യി​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി​യ ഫ​ല​മാ​ണ് ക​ന്ന​ട മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഒ​റ്റ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ഭ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന സ്ഥി​തി​യും വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്നു.

