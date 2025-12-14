Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 10:09 AM IST

    മെട്രോ സ്പീഡിൽ യു.ഡി.എഫ്

    മെട്രോ സ്പീഡിൽ യു.ഡി.എഫ്
    കൊ​ച്ചി: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കൈ​യെ​ത്താ അ​ക​ല​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​ഞ്ഞു​വീ​ശി​യ​ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ത​രം​ഗം. പൊ​തു​വേ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​യി​ൽ ​കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും ജി​ല്ല, ബ്ലോ​ക്ക്, ഗ്രാ​മ ​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം നേ​ടി​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ത്. ഇ​ട​തു​കോ​ട്ട​ക​ളെ​ന്ന്​ ക​രു​ത​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​പോ​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ തേ​രോ​ട്ടം പ്ര​ക​ട​മാ​യി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ആ​ർ​ക്കും കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ വി​മ​ത​രെ ഒ​പ്പം​നി​ർ​ത്തി ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നോ​ട്​ മ​ധു​ര​മു​ള്ള പ്ര​തി​കാ​രം വീ​ട്ടു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​. 76 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 46 എ​ണ്ണം യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 59 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച്​ 20,000ല​ധി​കം വോ​ട്ട്​ പി​ടി​ച്ച വി ​ഫോ​ർ കൊ​ച്ചി ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ന്ന​തും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ക​ന​ത്ത പോ​ളി​ങ്ങും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ഗു​ണം ചെ​യ്തു.


    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 28 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 25 ഇ​ട​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫും മൂ​ന്നി​ട​ത്ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​ണ്. 13 ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ 10 ഇ​ട​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചു. നാ​ല്​ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ടെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി.

    ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ദ​യ​നീ​യ പ​രാ​ജ​യം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. 2020ൽ 14 ​ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഏ​ഴ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​റ്, ട്വ​ന്‍റി 20 ഒ​ന്ന്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ക്ഷി​നി​ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ 12 എ​ണ്ണം യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പി​ടി​ച്ചു. വൈ​പ്പി​ൻ ​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​യ​ത്​.

    ട്വ​ന്‍റി20 ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​ട​വു​കോ​ട്​ ബ്ലോ​ക്കി​ൽ സ​മ​നി​ല​യാ​ണ്. പാ​റ​ക്ക​ട​വ്, ആ​ല​ങ്ങാ​ട്, പ​റ​വൂ​ർ, വാ​ഴ​ക്കു​ളം, പ​ള്ളു​രു​ത്തി, പാ​മ്പാ​ക്കു​ട ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 82 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 21 ഇ​ട​ത്ത്​ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഏ​ഴി​ട​ത്ത്​ ഒ​തു​ങ്ങി. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ജ​യി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 47ൽ​നി​ന്ന്​ 66 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    Girl in a jacket

