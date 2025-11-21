Begin typing your search above and press return to search.
    'അൻവർ അ​വി​ടെ ​എ​ത്തുമെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ​ത​ന്നെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​താ​ണ്' -സി.പി.എം മലപ്പുറം ജില്ല സെക്രട്ടറി വി.​പി. അ​നി​ൽ

    ‘ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ടം വോ​ട്ടാ​കും’
    ‘അൻവർ അ​വി​ടെ ​എ​ത്തുമെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ​ത​ന്നെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​താ​ണ്’ -സി.പി.എം മലപ്പുറം ജില്ല സെക്രട്ടറി വി.​പി. അ​നി​ൽ
    മ​ല​പ്പു​റം: ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ത​​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് സ​ജ്ജ​മാ​യ​താ​യി സി.​പി.​എം മലപ്പുറം ജി​ല്ല സെ​​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. അ​നി​ൽ. പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഔ​പ​ചാ​രി​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തു​ട​ക്കം എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    ഇടതുസ്വതന്ത്രനായി നിയസഭാംഗമായ പി.വി. അൻവർ കളം മാറിയത് എൽ.ഡി.എഫിന് വെല്ലുവിളിയാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ‘മാധ്യമ’ത്തോട് പറഞ്ഞു. അ​ൻ​വ​റിന്റെ മാറ്റം നേ​ര​ത്തെ​ത​ന്നെ ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​താ​ണെന്നും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​ക്കും ബ​ദ​ൽ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും മു​മ്പി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​രു ഘ​ട​ക​മാ​വാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ലെന്നും വി.പി. അനിൽ പറഞ്ഞു.

    ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ, ന​വ​കേ​ര​ള സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​യി ചെ​യ്ത ക്ഷേ​മ,വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യി​ലും അ​ടി​യു​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ബ​ദ​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ് കേ​ര​ളം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യം അ​തി​വേ​ഗം ധ്രു​വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ, ഒ​രു നേ​രി​യ വ​ർ​ഗീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷം​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ, ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി കേ​ര​ള​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​ക്ക് മു​ഖ്യ​പ​ങ്കു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ടം വോ​ട്ടാ​കു​മെ​ന്ന് വി.​പി. അ​നി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    • ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​മു​ണ്ടെന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ​?

    -ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തി​നെ​തി​രെ പൊ​തു​വി​കാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഒ​രു വി​ഷ​യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നു​പോ​ലും സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​കൂ​ടി സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ണെ​ന്നു​ള്ള​ത്.

    • സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം വൈ​കി​യോ​?

    -പു​ന​ർ​വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ൽ, വാ​ർ​ഡി​​​ന്റെ എ​ണ്ണം കൂ​ടു​ക​യും സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​റി​പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഘ​ട​ക​ക്ഷി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ചെ​റി​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ കു​റ​ച്ചു സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​റ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലും വാ​ഴ​യൂ​രി​ലും പ​ന്ത​ല്ലൂ​രി​ലു​മ​ട​ക്കം സി.​പി.​ഐ​യു​മാ​യു​ള്ള എ​താ​ണ്ട് എ​ല്ലാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​​ക്ര​മ​ത്തി​ന് എ​ടു​ത്ത സ​മ​യം ഒ​ഴി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ, യാ​തൊ​രു​വി​ധ കാ​ല​താ​മ​സ​വും വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    • നീ​ക്കു​പോ​ക്ക് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം?

    -ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ നീ​ക്കു​പോ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യു​ള്ളു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​രാ​യ, ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യി നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ​യും അ​ത്ത​രം ആ​ളു​ക​ളെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    • അ​ൻ​വ​ർ ഫാ​ക്ട​ർ​?

    -അ​ൻ​വ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട​ല്ലോ. നേ​ര​ത്തെ​ത​ന്നെ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​താ​ണ് അ​വി​ടേ​ക്കു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം​എ​ത്തു​ക എ​ന്നു​ള​ള​ത്. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​ക്കും ബ​ദ​ൽ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും മു​മ്പി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​രു ഘ​ട​ക​മാ​വാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ല.

    • വി​ജ​യ​പ്ര​തീ​ക്ഷ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം​?

    -2020ൽ ​ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യ വി​ജ​യ​ത്തി​നേ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​ണ്ടാ​കും. ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടും. നി​ല​മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും, അ​തു​റ​പ്പാ​ണ്.

