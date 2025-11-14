Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 9:14 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 9:14 PM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​: ആദ്യദിനം ലഭിച്ചത്​ 12 പത്രികകൾ; 21 വരെ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാം

    Local Body Election
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത്​ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പണം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യദിനത്തിൽ പത്ത്​ സ്ഥാനാർഥികളുടെ 12 പത്രികകളാണ്​ ലഭിച്ചത്​. തിരുവനന്തപുരത്ത്​ നാല്​ സ്ഥാനാർഥികളുടെ ആറും പാലക്കാട്​, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ രണ്ടുവീതവും കോട്ടയം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഒരോ പത്രികയുമാണ്​ വെള്ളിയാഴ്ച സമർപ്പിച്ചത്​. ഇവരിൽ എട്ട്​ പുരുഷന്മാരും രണ്ടു സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടും.

    വരണാധികാരിക്കോ ഉപവരണാധികാരിക്കോ ആണ് പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. 21 വരെ രാവിലെ 11 മുതല്‍ വൈകീട്ട്​ മൂന്നുവരെ​ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാം. 22ന് സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടക്കും. 24 വരെ പത്രിക പിൻവലിക്കാം. പത്രികയോടൊപ്പം സ്ഥാവരജംഗമ സ്വത്തുക്കളുടെയും ബാധ്യത/ കുടിശികയുടെയും ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെയും ഉൾപ്പടെ വിവരങ്ങൾ നൽകണം.

    സ്ഥാനാർഥി ആ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വാർഡിലെ വോട്ടറായിരിക്കണം. പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതിയിൽ 21 വയസ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം. സ്ഥാനാർഥി ബധിര-മൂകനാകാൻ പാടില്ല. സ്ഥാനാർഥിയെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അതേ വാർഡിലെ തന്നെ വോട്ടറായിരിക്കണം. ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് മൂന്ന്​ സെറ്റ് പത്രിക സമർപ്പിക്കാം.

    TAGS:NominationsLatest NewsKerala Local Body Election
