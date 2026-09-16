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    മദ്യനയ രൂപീകരണ ചർച്ച ഈ മാസം 23 മുതൽ; പൊതുജനങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം

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    മദ്യനയ രൂപീകരണ ചർച്ച ഈ മാസം 23 മുതൽ; പൊതുജനങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം
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    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതിയ മദ്യനയ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഈ മാസം 23 മുതൽ 28 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കും. സഹകരണ- എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം. ലിജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പുതിയ മദ്യനയത്തിന് അന്തിമരൂപം നൽകുക.

    നയരൂപീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നേരിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.

    min.co.ex@kerala.gov.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടത്.

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    News Summary - Kerala Liquor Policy Talks Begin
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