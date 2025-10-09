Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപോർവിളി, കൈയാങ്കളി;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 6:47 AM IST

    പോർവിളി, കൈയാങ്കളി; നടുത്തളത്തിൽ നേർക്കുനേർ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രതിപക്ഷവും വാച്ച്​ ആൻഡ്​ വാർഡുമാരും തമ്മിൽ ബല​പ്രയോഗം
    പോർവിളി, കൈയാങ്കളി; നടുത്തളത്തിൽ നേർക്കുനേർ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​ൻ വാ​ച്ച്​ ആ​ൻ​ഡ്​ വാ​ർ​ഡി​നെ അ​ണി​നി​ര​ത്തു​ക​യും ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം കൂ​ടി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ വാ​ക്​​പോ​രും പോ​ർ​വി​ളി​യു​മാ​യി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യം. ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര​​വേ​ള സ്പീ​ക്ക​ർ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു.

    സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നാം ദി​വ​സ​വും നി​യ​മ​സ​ഭ പ്ര​ക്ഷു​ബ്​​ധ​മാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ സ​ഭാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യു​ടെ രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ‌​ടു​ക​യും സ​ഭാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ ബാ​ന​റു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ഡ​യ​സി​ന് താ​ഴെ വ​ന്നു പ്ര​തി​ഷേ​ധം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മു​ഖം മ​റ​ച്ച് ബാ​ന​ർ പി​ടി​ച്ചു​ള്ള ​പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ സ്​​പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ ഷം​സീ​ർ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നി​ടെ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​രം ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ബ​ഹ​ളം ശ​ക്ത​മാ​യി. എ.​പി.​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, കെ.​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്തു. ഭ​ര​ണ- പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ത​മ്മി​ൽ കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യു​ടെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും വാ​ച്ച്​ ആ​ൻ​ഡ്​ വാ​ർ​ഡ് ഇ​ട​ക്കു​ക​യ​റി പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ഭാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്പീ​ക്ക​ർ 15 മി​നി​റ്റോ​ളം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. ​​തു​ട​ർ​ന്ന്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ബ​ഹി​ഷ്​​ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ മൂ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വാ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് വാ​ർ​ഡി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്നും​ വ​നി​താ വാ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് വാ​ർ​ഡി​നെ ത​ള്ളി​യെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ ത​ള്ളി​മാ​റ്റി​യി​ട്ടും ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കോ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ദം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:legislative assemblykerala OppositionKeralaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - kerala legislative assembly ruling and opposition party protest
    Similar News
    Next Story
    X