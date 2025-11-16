Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:14 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:14 PM IST

    കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മതേതരത്വത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നവരെ കരുതിയിരിക്കണം -വി.ഡി. സതീശൻ
    കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കേരള ജംഇയ്യതുൽ ഉലമ നൂറാം വാർഷിക സമ്മേളന സമാപനം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ അഹ്‌ലെ ഹദീസ് പ്രസിഡന്‍റ് അസ്ഗർ അലി ഇമാം മഹ്ദി സലഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    Listen to this Article

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ക​രു​തി​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​ത്തി​ന് താ​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും സ​തീ​ശ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബ​ഹു​ജ​ന​സ​മ്മേ​ള​നം ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ അ​ഹ്‌​ലെ ഹ​ദീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​സ്ഗ​ർ അ​ലി ഇ​മാം മ​ഹ്ദി സ​ല​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​സ്‌​ലിം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തെ സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ലി​ൽ നി​ർ​ത്തി യു​ദ്ധം തു​ട​രു​ന്ന​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കെ.​ജെ.​യു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ദ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എ​ൻ.​എം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കോ​യ മ​ദ​നി, എം.​കെ. രാ​ഘ​വ​ൻ എം.​പി, ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി, പി.​കെ. അ​ഹ്മ​ദ്, ഡോ. ​ഫ​സ​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, പി.​എം.​എ. സ​ലാം, എം. ​മ​ഹ്ബൂ​ബ്, ശൈ​ഖ് മ​ദ്ഹ​ർ അ​ലി മ​ദ​നി ബ​നാ​റ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Shafi Parambiltp abdulla koya madaniKerala Jamiyyathul UlamaVD Satheesan
    News Summary - Kerala Jamiatul Ulama 100 Annual Conference
    Similar News
    Next Story
    X