Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 6:59 AM IST

    ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ് വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് കേ​ര​ളം

    ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ് വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് കേ​ര​ളം
    Listen to this Article

    വൈ​ദ്യു​തി വാ​ഹ​ന സാ​ന്ദ്ര​ത ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കൂടു​ത​ൽ ചാ​ർ​ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പ്. ഇ​തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റിന്റെ ‘പി.​എം. ഇ ​ഡ്രൈ​വ് പ​ദ്ധ​തി’ വ​ഴി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ചാ​ർ​ജ് പോ​യന്റ് ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രി​ൽനി​ന്ന് വ​കു​പ്പ് താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്രം ക്ഷി​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും ഘ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​യി​ലാ​യി 342 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1,030 ചാ​ർ​ജ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പി.​എം. ഇ ​ഡ്രൈ​വ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 10,900 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ 2000 കോ​ടി (18.3 ശ​ത​മാ​നം) പൊ​തു ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കാ​നാ​ണ്.

    പി.​എം. ഇ ​ഡ്രൈ​വ് വ​ഴി 274 കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് കേ​ര​ളം സ​മ​ർ​ച്ചി​പ്പി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കേ​ന്ദ്ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​കെ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ തു​ക​യു​ടെ 13.7 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​മി​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ.​വി വാ​ഹ​ന സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​യാണി​ത് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ.​വി വാ​ഹ​ന സാ​ന്ദ്ര​ത: മു​ൻ​നി​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ (2025)

    ത്രി​പു​ര - 17%

    ഡ​ൽ​ഹി - 11.5%

    കേ​ര​ളം - 11.1%

    അ​സം - 10%

    ക​ർ​ണാ​ട​ക - 9.9%

    യു.​പി - 9.2%

