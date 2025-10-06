Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 6 Oct 2025 10:12 PM IST
    date_range 6 Oct 2025 10:12 PM IST

    സ്വർണപ്പാളി മോഷ്ടിച്ചതിൽ കേരളം നമ്പർ വൺ, എ​ന്തെ​ല്ലാം വൃ​ത്തി​​കേ​ടാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്... -ജി. സുധാകരൻ

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി മോ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​ൽ കേ​ര​ളം ന​മ്പ​ർ വ​ൺ ആ​ണെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വും മു​ൻ​മ​​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ. ആ​ല​പ്പു​ഴ ക​ർ​മ​സ​ദ​ൻ പാ​സ്റ്റ​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി സം​സ്കാ​ര​സാ​ഹി​തി തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല ക്യാ​മ്പി​ൽ ‘സം​സ്കാ​ര​വും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യും ഇ​ന്ന്, നാ​ളെ’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    എ​ല്ലാ​വ​രും കേ​ര​ളം ന​മ്പ​ർ വ​ൺ ആ​ണെ​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ച്ച് പ​റ​യു​ക​യാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ എ​പ്പോ​ഴും പ​റ​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. എ​ന്തെ​ല്ലാം വൃ​ത്തി​​കേ​ടാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​മ്മ​ള്‍ ന​മ്പ​ര്‍ വ​ണ്ണാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, എ​ത്ര​യോ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പി​റ​കി​ലാ​ണ്. എ​ല്ലാ​ത്തി​ലും ന​മ്പ​ര്‍ വ​ണ്‍ എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ ഇ​നി വ​ള​രാ​നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​കാ​ന്‍ മ​നു​ഷ്യ​ന് പ​റ്റു​മോ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു.

    63 വ​ർ​ഷം ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. ​പാ​ർ​ട്ടി മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്​ ഒ​ഴി​കെ എ​ല്ലാ സ്ഥാ​ന​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ത​ന്നെ ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ​വ​ന്ന്​ വി​ളി​ച്ചു. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​സ്ഥാ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ത്​ സ്ഥാ​നം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​വ​ർ ചോ​ദി​ച്ച​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​കു​മ്പോ​ൾ വേ​റെ ശ​ല്യ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല​ല്ലോ. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ​പോ​യി​ക്കൂ​ടേ​യെ​ന്ന്​ ചി​ല​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട്​ തെ​ളി​യി​ച്ച​വ​രെ വെ​റു​തെ ക​ല്ലെ​റി​യ​രു​ത്.

    ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ല്ലാ വൃ​ത്തി​കേ​ടും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​ല​രും ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യ​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​ണി​ത്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റു​കാ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ച​ർ​ച്ചാ​വേ​ദി​യി​ൽ പോ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്​ വാ​ട്ട​ർ​ടൈ​റ്റ്​ ക​മ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്‍റു​ക​ളാ​യി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ ചി​ന്തി​ച്ചാ​ൽ സ​മൂ​ഹം ഏ​ങ്ങ​നെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    G Sudhakaran Sabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Kerala is number one in Sabarimala gold theft says G Sudhakaran
