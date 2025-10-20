Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 7:00 AM IST

    കേരളം​ ‘പ്രായാധിക്യത്തിലേക്ക്’: പെൻഷൻ ബാധ്യത കീറാമുട്ടി

    അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നാ​ലി​ലൊ​രാ​ൾ 60 വ​യ​സ്സിന്​ മു​ക​ളി​ൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​നു​പാ​ത​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ ചെ​ല​വു​ക​ളും അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​​ന്‍റെ ധ​ന​സ്ഥി​തി​യി​ൽ വ​ലി​യ സ​മ്മ​ർ​ദം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ​ഠ​നം. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ ഗു​ലാ​ത്തി ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന്റെ​ ജേ​ർ​ണ​ൽ ‘കേ​ര​ള ഇ​ക്കോ​ണ​മി’​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ 60 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​നു​പാ​ത​മാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ.

    2031ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മൊ​ത്തം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 24 ശ​ത​മാ​ന​മാ​കും. അ​താ​യ​ത്​ നാ​ലി​ലൊ​രാ​ൾ​ക്ക് 60 വ​യ​സ്സി​നു​മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ണ്ടാ​കും. പ​ഞ്ചാ​ബ്​ (18 ശ​ത​മാ​നം), ബം​ഗാ​ൾ (17.5 ശ​ത​മാ​നം) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ. തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ അം​ഗ​സം​ഖ്യ കു​റ​യു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​വ​രു​ടെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ, ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ഹി​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    സി​വി​ൽ പെ​ൻ​ഷ​നും ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷനു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം നീ​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്​ കേ​ര​ളം. 2013ൽ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ ക​​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​നം ഇ​ര​ട്ട​ഭാ​രം വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ഴ​യ സ്കീ​മി​ൽ നാ​ല്​ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ഹി​ത​വും ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മേ 62 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 1,600 രൂ​പ വീ​തം സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​നും ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ന​യ​പ​ര​മാ​യ ബാ​ധ്യ​ത​കൂ​ടി​യാ​ണ്. സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​തം തുച്ഛമാ​ണ്. 62 ല​ക്ഷം പേ​രി​ൽ 5.7 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക്​ മാ​​ത്ര​മാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര​വി​ഹി​ത​മു​ള്ള​ത്. 200 മു​ത​ൽ 500 രൂ​പ​വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ഹാ​യം.

    1990 മു​ത​ൽ പെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ര​ളം നീ​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്ന വി​ഹി​തം ക്ര​മ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. 1990 ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ റ​വ​ന്യൂ ചെ​ല​വി​ന്‍റെ 11-13 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു പെ​ൻ​ഷ​ൻ ചെ​ല​വു​ക​ൾ. സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്​ 15 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നും 20 നും ​ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    2024-25ലെ ​ബ​ജ​റ്റ് വി​ശ​ക​ല​നം അ​നു​സ​രി​ച്ച്, റ​വ​ന്യൂ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 21 ശ​ത​മാ​നം ഇ​തി​നാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. വ​യോ​ജ​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും പെ​ൻ​ഷ​ൻ ബാ​ധ്യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ വി​ശാ​ല വി​ഭ​വ​സ​മാ​ഹ​ര​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ പ​ഠ​നം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

