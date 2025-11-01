Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 8:45 AM IST

    അതിദാരിദ്ര്യമുക്​ത കേരളം; കള്ളക്കണക്കെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

    അതിദാരിദ്ര്യമുക്​ത കേരളം; കള്ളക്കണക്കെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രു​ടെ പേ​രി​ൽ ക​ള്ള​ക്ക​ണ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ട്​ കൊ​ട്ടാ​രം പ​ണി​യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ചും സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട്​ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ചും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ. ഭ​ക്ഷ​ണം, പാ​ര്‍പ്പി​ടം, ആ​രോ​ഗ്യം, വ​രു​മാ​നം എ​ന്നി​വ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ​യാ​ണ് അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ര്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കെ ചി​ല​രെ മാ​ത്രം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​രു​ട്ട് കൊ​ണ്ട് ഓ​ട്ട​യ​ട​ക്കു​ന്ന ചെ​പ്പ​ടി വി​ദ്യ​യാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ര്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന സ​ര്‍ക്കാ​രി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    പ​ര​മ ദ​രി​ദ്ര​ർ 4.5 ല​ക്ഷം; ഇ​തെ​ങ്ങ​നെ 64,000 ആ​യി​?

    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ പ​ര​മ ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ 4.5 ല​ക്ഷം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​ന്നാ​ണ്​ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ആ​ശ്ര​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ 1.5 ല​ക്ഷം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി 4.5 ല​ക്ഷം പേ​രെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തി​ലു​ണ്ട്. പ​ര​മ ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ 4.5 ല​ക്ഷം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ല്‍ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് 64,000 ആ​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ ചോ​ദ്യം. എ​ന്ത് മാ​ന​ദ​ണ്ഡം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പ​ട്ടി​ക ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന​താ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു ചോ​ദ്യം. ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം അ​ഗ​തി​ക​ളാ​ണ് ആ​ശ്ര​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​വ​രി​ല്‍ പ​ല​രും പു​​തി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ലി​ല്ല. ആ ​പ​ട്ടി​ക​യും വെ​ട്ടി. പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തി​ല്‍ ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ര്‍ഡി​നും സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്ക​ല്‍ വ​കു​പ്പി​നും പ​ങ്കു​ണ്ടോ? അ​വ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ചോ? എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു രീ​തി​ശാ​സ്ത്രം?

    മ​ഞ്ഞ​ക്കാ​ർ​ഡു​ള്ള​വ​ർ 5.91 ല​ക്ഷം; ഇ​വ​രു​ടെ ദാ​രി​ദ്ര്യം മാ​റി​യോ?

    അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ​ക്കു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. ദ​രി​ദ്ര​രി​ല്‍ ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ 5,91,194 പേ​രെ എ.​എ.​വൈ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി അ​രി​യും ഗോ​ത​മ്പും ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ശ്ച​യി​ച്ച മാ​ന​ദ​ണ്ഡ പ്ര​കാ​രം ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രാ​യ 5,91,194 പേ​ര്‍ക്ക് എ.​എ.​വൈ കാ​ര്‍ഡ് (മ​ഞ്ഞ​ക്കാ​ർ​ഡ്) ന​ല്‍കി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ര്‍ അ​നി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രെ​ല്ലാം അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് മാ​റി​യോ​?. അ​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ന്തം വീ​ടാ​യോ? അ​വ​രു​ടെ ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​ഹി​ക്കു​മോ? അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രി​ല്ലാ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചാ​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര സ​ഹാ​യം നി​ല​ക്കി​ല്ലേ?.

    ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക

    2011ലെ ​സെ​ന്‍സ​സ് പ്ര​കാ​രം 1.16 ല​ക്ഷം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 4.85 ല​ക്ഷം ആ​ദി​വാ​സി​ക​ള്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ പു​തി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്ള​ത് 6400 പേ​ര്‍ മാ​ത്രം. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും പാ​ര്‍പ്പി​ട​ത്തി​ലും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​യോ?

    ലൈ​ഫ് മി​ഷ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യ 5,91,368 പേ​രി​ല്‍ പ​ല​ര്‍ക്കും വീ​ട് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടി​ല്ല. 10 വ​ര്‍ഷം കൊ​ണ്ട് ലൈ​ഫ് മി​ഷ​നി​ല്‍ പ​ണി​ത​ത് 4,62,307 വീ​ടു​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ ന​ട​ൻ​മാ​ർ കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​രു​ത്​

    പി.​ആ​ര്‍ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റ​വി​ല്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ശ്ര​മം. യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ര്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍നി​ന്ന് ന​ട​ന്മാ​ർ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ വി​ട്ടു നി​ല്‍ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​രൊ​ക്കെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​പ​ട്യം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണം. പ​ങ്കെ​ടു​ത്താ​ലും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രെ കു​റി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് മോ​ശം പ​റ​യി​ല്ല. സ​ര്‍ക്കാ​ർ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് നി​ന്നു കൊ​ടു​ക്ക​രു​ത് എ​ന്നാ​ണ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Kerala is free from extreme poverty; Opposition leader calls it fake statistics
