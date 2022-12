രഹന ഫാത്തിമ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു, ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവു നൽകരുത് - കേരളം സുപ്രീംകോടതിയിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല യുവതി പ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് രഹന ഫാത്തിമക്ക് ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവു നൽകരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം സുപ്രീംകോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് ശ്രമിച്ച രഹന​ ഫാത്തിമക്കെതിരെ പത്തനംതിട്ട പൊലീസ് ആണ് ​കേസെടുത്തത്. പിന്നീട് ഹൈകോടതി ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. ജാമ്യത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവു വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് രഹന സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹരജി നൽകിയത്.

എന്നാൽ രഹന ഫാത്തിമ പലതവണ ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചു. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന പോസ്റ്റുകൾ നിരന്തരം പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിലുണ്ട്. ഹർഷദ് വി. ഹമീദ് ആണ് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത്. ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടിയുള്ള രഹനയുടെ ഹരജി തള്ളണമെന്നും സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. Show Full Article

Kerala in the Supreme Court requesting that Rehana's bail conditions should not be relaxed