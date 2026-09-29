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    പൊലീസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ പുനഃസംഘടന: കെ.പി.ഒ.എയെ പിരിച്ചുവിട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഹൈകോടതി റദ്ദാക്കി

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    Kerala HC Quashes Govt Order Dissolving Police Officers’ Association (KPOA)
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    കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് അസോസിയേഷനുകൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെ.പി.ഒ.എ) പിരിച്ചുവിട്ട സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ വിവാദ ഉത്തരവ് കേരള ഹൈകോടതി റദ്ദാക്കി. പോലീസുകാരുടെ സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണെന്നും അസോസിയേഷനുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസാണ് സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

    2026 ജൂലൈ 27-ന് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെ കെ.പി.ഒ.എ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് ഹൈകോടതിയുടെ നടപടി. വിവിധ റാങ്കുകളിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മൂന്ന് അസോസിയേഷനുകളിൽ കെ.പി.ഒ.എയെ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാനും, പകരം മറ്റ് രണ്ട് അസോസിയേഷനുകളായ കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ (കെ.പി.എ), കേരള പോലീസ് സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെ.പി.എസ്.ഒ.എ) എന്നിവയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ പുനഃക്രമീകരിക്കാനുമായിരുന്നു സർക്കാർ നീക്കം.

    ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശം

    ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(സി) പ്രകാരം സംഘടന രൂപീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതോടെ അവസാനിക്കുന്നതല്ലെന്നും, ആ അസോസിയേഷനും അതിന്റെ ഘടനയും നിലനിർത്തുന്നതിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിക്കുന്നതാണെന്നും ഹൈകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    "സംഘടന രൂപീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും രൂപീകരിച്ച സംഘടനയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(സി)-ന്റെ ഭാഗമാണ്. പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾക്ക് സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ നൽകിയ അംഗീകാരം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയോ സർക്കാരോ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിലവിലുള്ള അംഗീകൃത പോലീസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ ഘടനയിൽ കൈകടത്താൻ സർക്കാരിന് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല."

    — ഹൈകോടതി വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അസോസിയേഷനിൽ തുടരാനുള്ള അവകാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും, കെ.പി.എയുടെ ബൈലോകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി അംഗത്വ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതുമാണ് സർക്കാർ തീരുമാനമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അംഗങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെയും നിയമാവലികൾക്ക് വിരുദ്ധമായും അസോസിയേഷന്റെ അംഗത്വത്തിലും ആസ്തികളിലും കൈകടത്താൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

    ഡി.ജി.പിയുടെ ശുപാർശ അട്ടിമറിച്ചു; ആസ്തി വീതംവെപ്പ് നിയമവിരുദ്ധം

    ഈ വർഷം ജനുവരി 17-ന് അന്നത്തെ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലുള്ള മൂന്ന് പോലീസ് അസോസിയേഷനുകളെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവയുടെ ഘടനയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാണ് ഡി.ജി.പി ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നത്; ഒരു അസോസിയേഷനെയും പിരിച്ചുവിടാൻ ഡി.ജി.പി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല.

    കെ.പി.ഒ.എയെ പിരിച്ചുവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് അസോസിയേഷന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, രേഖകൾ, ബാധ്യതകൾ എന്നിവ മറ്റ് രണ്ട് അസോസിയേഷനുകൾക്കായി 60:40 എന്ന അനുപാതത്തിൽ വീതംവെക്കണമെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത്. ഇതിനായി അഡ്‌ഹോക്ക് കമ്മിറ്റികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും സെപ്റ്റംബർ 30-നകം പുതിയ അസോസിയേഷനുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരവിനൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ രൂപീകരിച്ച അഡ്‌ഹോക്ക് കമ്മിറ്റികളും ഇതോടെ അസാധുവായതായി കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    കേസിൽ കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി അഡ്വ. പി.സി. ശശിധരൻ ഹാജരായി. സർക്കാരിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ റഷീദ് സി. നൂറനാട്, സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ ലളിസ ടി.വൈ എന്നിവരും, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുഗുണന് വേണ്ടി സീനിയർ കൗൺസൽ ജോർജ്ജ് പൂന്തോട്ടം, അഡ്വ. നിഷാ ജോർജ്ജ് എന്നിവരും കോടതിയിൽ ഹാജരായി.

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    News Summary - Kerala HC Quashes Govt Order Dissolving Police Officers’ Association (KPOA)
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