Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:50 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:50 PM IST

    എ​ല​പ്പു​ള്ളി ബ്രൂവറി: ഹരജി മാറ്റി

    Kerala high court
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: പൊ​ലീ​സ്​ സം​ര​ക്ഷ​ണം​തേ​ടി എ​ല​പ്പു​ള്ളി​യി​ൽ ബ്രൂ​വ​റി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഒ​യാ​സി​സ് ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി. ക​മ്പ​നി സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം സ​മ​ര​ക്കാ​ർ ത​ട​യു​ന്ന​താ​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ സി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ നി​യാ​സ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. ക​മ്പ​നി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ജോ​ലി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​​ ഹ​ര​ജി. എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി മാ​റ്റി​യ​ത്.

    TAGS:Kerala High Court
    News Summary - Kerala High court postponed Elappulli brewery case
