    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:57 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:57 PM IST

    ദേശീയപാത: അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി രണ്ടാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    kerala high court orders immediate repair of highways
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊ​ച്ചി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ ഇ​ട​ക്കാ​ല മേ​ൽ​നോ​ട്ട സ​മി​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്ക​കം സ​മി​തി​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. അ​ടി​പ്പാ​ത​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ങ്ക​മാ​ലി-​മ​ണ്ണു​ത്തി ഭാ​ഗ​ത്ത് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും തൃ​ശൂ​ർ പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര​യി​ൽ ടോ​ൾ പി​രി​വ് തു​ട​രു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ഷാ​ജി കോ​ട​ക​ണ്ട​ത്ത് അ​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഷ്താ​ഖ്, ജ​സ്റ്റി​സ് ഹ​രി​ശ​ങ്ക​ർ വി. ​മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.70 ദി​വ​സ​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ല​ക്കി​യി​രു​ന്ന ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന്​ ​പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പാ​ത​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഹാ​ജ​രാ​യ ഇ​ട​ക്കാ​ല മേ​ൽ​നോ​ട്ട സ​മി​തി ത​ല​വ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഭൂ​മി കു​ഴി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ള​ട​ക്കം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

    മേ​ൽ​നോ​ട്ട സ​മി​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. അ​തി​നി​ടെ ടോ​ൾ പി​രി​വ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഷാ​ജി കോ​ട​ക​ണ്ട​ത്ത് ഉ​പ​ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി. ഹ​ര​ജി ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

