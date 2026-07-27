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    Kerala
    Posted On
    date_range 27 July 2026 11:22 PM IST
    Updated On
    date_range 27 July 2026 11:22 PM IST

    ഗുരുവായൂരിലെ ആനകളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കണം -ഹൈകോടതി

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    ഗുരുവായൂരിലെ ആനകളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കണം -ഹൈകോടതി
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    കൊ​ച്ചി: മ​ദ​പ്പാ​ടു​ള്ള​പ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഇ​രു​മ്പ് ച​ങ്ങ​ല​യി​ൽ ത​ള​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന​ത​ട​ക്കം ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പു​ന്ന​ത്തൂ​ർ ആ​ന​ക്കോ​ട്ട​യി​ലെ ആ​ന​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​വും പ​രി​പാ​ല​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ഹൈ​കോ​ട​തി. ആ​ന​ക്കോ​ട്ട​യി​ലെ അ​സൗ​ക​ര്യം, ശു​ചി​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും കു​റ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​ന​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഏ​ഷ്യ​ൻ എ​ലി​ഫ​ന്‍റ് സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സം​ഗീ​ത അ​യ്യ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ആ​ന​ക​ളെ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി ത​ള​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം, മ​ദ​പ്പാ​ടു​ള്ള സ​മ​യ​ത്തൊ​ഴി​കെ ത​ള​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​മ്പ് ച​ങ്ങ​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ക​രം പ​രു​ത്തി ക​യ​റു​ക​ളോ മ​റ്റോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം, തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഒ​രേ സ്ഥ​ല​ത്ത് കെ​ട്ടി​യി​ട​രു​ത്, 2019ലെ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം, ശു​ദ്ധ​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി ആ​ർ.​ഒ പ്ലാ​ന്‍റ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ക്ക​ണം, എ​ല്ലാ ആ​ന​ക​ളെ​യും ദി​വ​സ​വും നാ​ലു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ വീ​തം ന​ട​ത്ത​ണം, ആ​ഴ്ച​യി​ലൊ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും ഒ​ഴു​ക്കു​ള്ള വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ കു​ളി​പ്പി​ക്ക​ണം, ആ​ന​ക്കോ​ട്ട​യി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം, ആ​ന​ക്കോ​ട്ട​യി​ലെ സ്ഥ​ല​പ​രി​മി​തി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​ മ​റ്റ്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ.

    നി​ല​വി​ലെ 11 ഏ​ക്ക​റി​ൽ 35ഓ​ളം ആ​ന​ക​ളെ പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ് വൈ​ൽ​ഡ്​ ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​നെ കോ​ട​തി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഹ​ര​ജി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​ക​ണം. സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

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    TAGS:ElephantKerala High Courtguruvayur devaswom
    News Summary - Kerala High Court Issues Strict Directives for Elephant Welfare at Guruvayur Punnathur Kotta
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