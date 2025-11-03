Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:27 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:27 PM IST

    ഉയർന്ന പെൻഷൻ: പി.എഫ്​ വിഹിതത്തിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൈമാറണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    ബി​വ​റേ​ജ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്
    Kerala high court directs epfo to hand over pf contribution details
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള ബി​വ​റേ​ജ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക്​ അ​ട​ച്ച വി​ഹി​ത​ത്തി​ന്‍റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ ബി​വ​റേ​ജ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച 35 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി. ​ഗോ​പി​നാ​ഥി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച്​ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും അ​ർ​ഹ​മാ​യ ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ എ​ത്ര​യെ​ന്ന്​ ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ന്​ 2011 ഡി​സം​ബ​ർ മു​ത​ൽ 2013 ജൂ​ൺ വ​രെ​യു​ള്ള 2.01 കോ​ടി രൂ​പ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ട​ച്ചി​ട്ടും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി​യി​ലെ വാ​ദം. 2014 ജൂ​ൺ 23ന്​ ​തു​ക അ​ട​ച്ചി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും പേ​രി​ലു​ള്ള വി​ഹി​തം, വി​ഹി​തം ഏ​തു​കാ​ല​ത്തെ, തൊ​ഴി​ൽ​ദാ​താ​വി​ന്‍റെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ​യും വി​ഹി​തം എ​ത്ര വീ​തം, പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി വി​ഹി​തം എ​ത്ര, ഓ​രോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​​ന്‍റെ​യും ശ​മ്പ​ള വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ.​പി.​എ​ഫ്.​ഒ​യു​​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ഇ​വ ല​ഭി​ച്ചാ​ലേ പെ​ൻ​ഷ​ൻ കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടാ​നാ​കൂ​വെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​ൽ ക​ഴ​മ്പു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം.

    Kerala High CourtEPFO Pension
    News Summary - Kerala high court directs epfo to hand over pf contribution details
