    നി​ക്ഷേപത്തിനും വായ്പ തിരിച്ചടവിനും ഭർത്താവ്​ നീക്കിവെക്കുന്ന തുക കൂടി കണക്കിലെടുത്താവണം ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ജീവനാംശം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് -ഹൈകോടതി

    വേർപിരിഞ്ഞു കഴിയുന്ന ഭാര്യക്ക്​ 6000വും മകൾക്ക്​ 3500ഉം രൂപ പ്രതിമാസം നൽകാനുള്ള കുടുംബ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ​ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചതായിരുന്നു ഹരജിക്കാരൻ
    കൊച്ചി: ഭർത്താവ്​ നി​ക്ഷേപങ്ങളിലേക്കും വായ്പ തിരിച്ചടവിലേക്കും നീക്കിവെക്കുന്ന തുക കൂടി കണക്കിലെടുത്ത്​ വേണം ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും നൽകേണ്ട ജീവനാംശ തുക നിർണയിക്കേണ്ടതെന്ന്​ ഹൈകോടതി. ജീവനാംശം നൽകേണ്ടിവരുന്ന കേസുകളിൽ വായ്പ തിരിച്ചടവിന്റെ പേരിലും മറ്റും വരുമാനം കുറച്ചുകാണിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുടെ തന്ത്രം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന്​ വ്യക്തമാക്കിയാണ്​ ജസ്റ്റിസ്​ എ. ബദറുദ്ദീന്‍റെ നിരീക്ഷണം.

    ജീവനാംശം നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ട തുക കുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ എൻജിനീയറിങ്​ കോളജ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ സമർപ്പിച്ച ഹരജി തള്ളിയാണ്​ കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്​തമാക്കിയത്​.

    വേർപിരിഞ്ഞു കഴിയുന്ന ഭാര്യക്ക്​ 6000വും മകൾക്ക്​ 3500ഉം രൂപ വീതം പ്രതിമാസം നൽകാനുള്ള കുടുംബ കോടതി ഉത്തരവ്​ ചോദ്യംചെയ്താണ്​ ഹരജിക്കാരൻ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്​. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, വാഹന വായ്പ തുടങ്ങിയവയുള്ളതിനാൽ ശമ്പളത്തിൽനിന്ന്​ ഇവ പിടിച്ചശേഷം ലഭിക്കുന്നത്​ തുച്ഛമായ തുകയാണെന്നായിരുന്നു ഹരജിക്കാരന്‍റെ വാദം. എന്നാൽ, ഹരജിക്കാരൻ ബോധപൂർവം ചില ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന്​ കോടതി വിലയിരുത്തി.

    ജീവനാംശം നൽകേണ്ട തുക കുറച്ചുകിട്ടാൻ ആ ഘട്ടത്തിൽ വായ്പയും ഇൻഷുറൻസും എടുക്കുന്ന രീതിയാണ്​ ചിലർക്കുള്ളത്​​. ചിലരാകട്ടെ പ്രൊവിഡന്‍റ്​ ഫണ്ടിലേക്ക്​ ശമ്പളവിഹിതം കൂട്ടിയിടും. എന്നാൽ, കേസ്​ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കി മൊത്തവരുമാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം ജീവനാംശം കണക്കാക്കേണ്ടതെന്ന്​ കോടതി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന്​ ഹരജിക്കാരനെതിരായ കുടുംബ കോടതി ഉത്തരവിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന്​ വ്യക്തമാക്കി ഹരജി തള്ളി.

