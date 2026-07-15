നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ്; പൾസർ സുനിയുടെ ശിക്ഷ തടയണമെന്ന ഹരജി കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ്; പൾസർ സുനിയുടെ ശിക്ഷ തടയണമെന്ന ഹരജി കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളിtext_fields
എറണാകുളം: മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെയും കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തെയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ച 2017-ലെ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ സുനിൽ എൻ.എസ് (പൾസർ സുനി) സമർപ്പിച്ച നിർണായക ഹരജി കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി. വിചാരണ കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞുവെക്കണമെന്ന പൾസർ സുനിയുടെ ആവശ്യമാണ് കോടതി നിരസിച്ചത്. ഇതോടെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി പുറത്തുപോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും തൽക്കാലത്തേക്ക് അടഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറ് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് 20 വർഷത്തെ കഠിനതടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തത്. കൂട്ടബലാത്സംഗം, തടഞ്ഞുനിർത്തൽ, മർദ്ദനം തുടങ്ങിയ അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത്. ഈ കഠിനശിക്ഷക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച പ്രധാന അപ്പീൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ, ശിക്ഷാവിധി തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ച് തനിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു പൾസർ സുനിയുടെ ആവശ്യം.
ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജാ വിജയരാഘവൻ വി, കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ചാണ് ഹരജി പരിഗണിച്ചത്. വിചാരണ കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ യാതൊരുവിധ നിയമപരമായ തെറ്റുകളോ അപാകതകളോ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശിക്ഷ തടഞ്ഞുവെക്കാനുള്ള യാതൊരുവിധ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളും ഈ കേസിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം: "പ്രതിയുടെ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം, മുൻകാല പശ്ചാത്തലങ്ങൾ, സമാനമായ മറ്റ് കേസുകളിലെ പങ്കാളിത്തം, മുൻപ് ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചത് എന്നിവ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ശിക്ഷ തടഞ്ഞുവെക്കാൻ തക്കതായ യാതൊരു സാഹചര്യവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നില്ല."
പൾസർ സുനി എട്ട് വർഷത്തോളമായി വിചാരണത്തടവുകാരനായി ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞുവരികയാണെന്നും, ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് മാനുഷിക പരിഗണന നൽകണമെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം വക്കീലിന്റെ പ്രധാന വാദം. എന്നാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ വാദത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തു. നടിക്ക് നേരെ നടന്നത് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത, ക്രൂരവും ഹീനവുമായ അതിക്രമമാണെന്നും, ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ഇത്തരം ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പ്രതിക്ക് യാതൊരു ഇളവും നൽകരുതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു.
ഈ കേസിൽ ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുകയും എട്ടാം പ്രതിയാവുകയും ചെയ്ത നടൻ ദിലീപിനെ വിചാരണ കോടതി തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ദിലീപിനെ വെറുതെവിട്ട വിചാരണ കോടതിയുടെ നടപടിയെ ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register