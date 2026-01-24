Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 11:33 PM IST

    ധ​ന ക​മീ​ഷ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ -ധ​ന​മ​ന്ത്രി

    ധ​ന ക​മീ​ഷ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ -ധ​ന​മ​ന്ത്രി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ധ​ന ക​മീ​ഷ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ളം വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ര​വി​ന്ദ്‌ പ​ന​ഗാ​രി​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​മീ​ഷ​ൻ മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന ധ​ന​സ്ഥി​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി കൃ​ത്യ​മാ​യി ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വി​ഴി​ഞ്ഞ​മ​ട​ക്കം അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. കേ​​ന്ദ്ര​ബ​ജ​റ്റി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ വെ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​ര​മെ​ന്നും ധ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ജ​റ്റി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​​ദ്ദേ​ഹം.

    15–ാം ധ​ന​ക​മീ​ഷ​ൻ ശു​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‌ ക​ടു​ത്ത ആ​ഘാ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​തം പ​കു​തി​യാ​യി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച്‌ 1.92 ആ​യി. ഇ​തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പ്ര​യാ​സം ചെ​റു​ത​ല്ല. ക​ട​മെ​ടു​പ്പ് പ​രി​ധി കു​റ​ച്ച​തും ഗ്രാ​ന്റു​ക​ളി​ലെ കു​റ​വും പു​റ​മേ ഭീ​മ​മാ​യ കേ​ന്ദ്ര​കു​ടി​ശ്ശി​ക​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും മു​ന്നേ​റാ​നാ​യി. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ സൃ​ഷ്‌​ടി​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധം നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ്‌ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ‍ൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും ക്ഷേ​മ​ത്തി​ലും വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്‌.

    അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ ആ​റാ​മ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റാ​ണ്‌ 29ന്‌ ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. ട്ര​ഷ​റി പൂ​ട്ടു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ചാ​ര​ണം. അ​തൊ​ക്കെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചു. ബ​ജ​റ്റി​ൽ വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യം പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വർധന​വും മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്‌. കോ​വി​ഡ്​ കാ​ല​ത്താ​ണ്‌ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​വ​ന്ന​ത്‌. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം മാ​ത്ര​മേ ശ​രി​ക്ക് ശ്വാ​സം വി​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളു. ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷം കോ​വി​ഡ്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ചെ​യ്യാ​നാ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി.​എ​സ്.​ടി: നി​കു​തി​യി​ള​വി​​ന്‍റെ ഗു​ണം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യി​ല്ല’

    ജി.​എ​സ്‌.​ടി പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​തി​ന്റെ ഗു​ണം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ ല​ഭ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ. ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്‌ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്‌. നേ​ര​ത്തെ​യും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​നു​ഭ​വം. ജി.​എ​സ്.​ടി​യി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തോ​ട്‌ ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യോ​ജി​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​ക്ഷേ അ​വ​ർ​ക്ക്‌ രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ​മാ​യി യോ​ജി​ക്കാ​നേ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളു -മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Kerala has high hopes for the Finance Commission recommendations - Finance Minister
