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    പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ മ​രം​മു​റി​: വി​വാ​ദ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു

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    പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ മ​രം​മു​റി​: വി​വാ​ദ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​ട്ട​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​രം മു​റി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി കോ​ട്ട​യം ചീ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ (സി.​സി.​എ​ഫ്) പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​വാ​ദ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. മു​ട്ടി​ൽ മ​രം മു​റി​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ മ​രം​ക്കൊ​ള്ള​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വ​നം മ​ന്ത്രി ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    സ്വ​ന്തം ഭൂ​മി​യി​ൽ ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്തി​യ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ച​തി​ന് ഇ​ടു​ക്കി പാ​ണ്ടി​പ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി ചാ​ക്കോ​ച്ച​നെ​തി​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് എ​ട്ടി​ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വ​നം മ​ന്ത്രി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ന്ന് തേ​ക്ക്, ഈ​ട്ടി അ​ട​ക്കം പ​ത്തി​നം സം​ര​ക്ഷി​ത മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​കെ മു​റി​ക്കാ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് കോ​ട്ട​യം ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ട്ട​യം സി.​സി.​എ​ഫ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ന്നും മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കാ​മെ​ന്ന വി​വാ​ദ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. 1977ന് ​മു​മ്പ് വ​ന​ഭൂ​മി കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ പ​ട്ട​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വാ​ണ് വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15ന് ​മ​ന്ത്രി ഇ​ട​പെ​ട്ട് പി​ൻ​വ​ലി​പ്പി​ച്ച​ത്.

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    News Summary - Kerala Govt Withdraws Controversial Circular on Tree Felling in Patta Land
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