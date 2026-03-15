Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightയുവതീപ്രവേശനം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 March 2026 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 15 March 2026 9:49 AM IST

    യുവതീപ്രവേശനം: നിലപാടില്ലാത്ത നിലപാട്​ ആക്ഷേപം ഭയന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ നി​ൽ​ക്കെ, ആ​ക്ഷേ​പ​വും വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഭ​യ​ന്നാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ല​പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​പാ​ട്​ കേ​ര​ളം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. നേ​ര​ത്തെ​ യു​വ​തി​ക​ളെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച്​ വ​നി​താ​മ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ തീ​ർ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ ​നി​ല​പാ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് യു​ടേ​ൺ അ​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രു​ത്തി​യി​ല്ല.

    അ​ണി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും നി​ല​പാ​ട്​ മാ​റ്റം വോ​ട്ടി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടാ​ണ് എ​ങ്ങും തെ​ടാ​ത്ത സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പി​ച്ച​ത്. ഭാ​വി​യി​ൽ നി​ല​പാ​ട്​ തേ​ടു​മ്പോ​ൾ യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന വി​വ​ര​മാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മ​ത​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത​പ​ണ്ഡി​ത​ർ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ചി​ത​മെ​ന്നും മു​ൻ​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​താ​ണ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ടി​യൂ​രു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ അ​ടു​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ​യും അ​ണി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ല​പാ​ട്​ മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യു​മു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണി​ത്.

    നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യം ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ചോ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​ല​പാ​ട്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ്​ ദേ​വ​സ്വം​മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ല​യൂ​രു​മ്പോ​ഴും വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ല​ക്ഷ്യം വോ​ട്ട്​ ത​ന്നെ. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്‍റേ​ത്. ത​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റു​തി​രു​ത്തി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​നി​ല​പാ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ, വോ​ട്ട്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ളി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി ആ​രോ​പ​ണം. എ​ന്താ​യാ​ലും യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ​നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്നാ​ക്കം പോ​യെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​തം. സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി​യും സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ മാ​റ്റം പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Govtsabarimala women entryKeralal NewsMalayalam News
    News Summary - Kerala govt softens stance on Sabarimala women entry issue
    Next Story
    X